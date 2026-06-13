'성동일 子' 성준, 11년만 근황..몸매 악플에 "자격지심 때문" 사이다 일침

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 성동일의 아들 성준이 11년 만에 폭풍 성장한 근황과 함께 외모 관련 악플에 대한 솔직한 생각을 전했다.

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12일 방송된 유튜브 채널 '술 빚는 윤주모'에는 '준아 어서와! 성동일 소원 성취. 준이와 한 잔~ (찐 딸 빈이 등장?!??)'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 성동일과 성준이 등장했고, 어느새 훌쩍 큰 성준은 의젓한 모습으로 훈훈함을 자아냈다.

MBC '아빠! 어디가?' 이후 11년 만에 카메라 앞에 선 성준 군은 "사실 저는 진짜 어렸을 때 방송에 나가지 않았나. 사람들이 봤던 성준이라는 아이는 진짜 말랐고 잘생기고 이런 이미지가 있었는데 지금의 저를 보면 보통 '네가 준이구나'하는 식이다. 알게 모르게 그런 게 좀 있다"고 솔직하게 고백했다.

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이어 성준은 "그런 걸 가지고 웃고 넘길 수 있는 사람이 있고, 뒤에서 '쟤는 어렸을 때 방송 나가놓고 몸매 관리도 안 하냐'고 생각하는 사람도 있다고 생각한다. 그런데 그런 말하는 사람들은 높은 자리에 못 가니까 자격지심을 갖고 악플을 다는 것 같다"며 '흑백요리사2' 출연 이후 악플에 상처 받은 윤나라 셰프를 위로해 눈길을 끌었다.

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한편, 성준은 현재 한양대학교 건설환경공학과 2학년에 재학 중이다. 특히 성준은 특허를 2개나 갖고 있다는 사실을 밝혀 놀라움을 안겼다. 그는 "중학교 때 학원 선생님과 같이 특허를 냈다"며 "과학고에 가서는 친구들과 대회를 나가 또 특허를 냈다"고 설명했다.

jyn2011@sportschosun.com