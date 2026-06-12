조정석, ♥거미와 궁합 결과에 당황 "미안해..아내는 시청 금지"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 조정석이 역술가의 궁합 풀이를 들은 뒤 아내 거미에게 미안한 마음을 드러내며 "아내는 시청 금지"라고 말해 웃음을 안겼다.

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12일 조정석의 유튜브 채널에는 '조정석의 사주 팔자 | 이 채널, 계속해도 될까요? 과연 채널의 운명은?'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 조정석은 역술가 박성준을 만나 자신의 사주와 관상, 그리고 유튜브 채널의 향후 운세에 대해 상담을 받았다.

특히 박성준은 조정석과 거미의 부부 궁합에 대해 흥미로운 해석을 내놓았다.

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박성준은 처 관련 운에 대해 "아내를 아끼고 사랑하고 끌고가기 보다는 처 자리에 엄마나 누나 같은 여자가 들어와있다"고 분석했다. 이에 조정석은 "거미 누나"라고 조심스럽게 말해 웃음을 자아냈다.

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이어 박성준은 "나를 포용하고 수용해 줄 수 있는 기질이 있는 사람과 잘 어울린다. 여자를 바라볼 때 의존하는 사람하고는 잘 맞지 않을 수 있다"고 말했고, 조정석은 "맞다. 거미씨가 저를 잘 포용해준다. 하고 싶은 거 다 하게 해준다"고 공감했다.

박성준은 거미의 생년월일 정보를 확인한 뒤 더욱 구체적인 해석을 내놨다. 그는 "재밌는게 아내 분은 남편 자리를 자식 처럼 바라보고 있다. 그래서 이 궁합은 엄마를 기대하는 남편과 자식처럼 바라보는 아내가 만났으니까 남편과 아내를 바라보고 있는 관점이 맞다"고 부부 궁합을 말했다.

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이에 조정석은 놀라며 "그래서 제가 별명이 '첫째'다. 딸이 둘이 있는데, 둘 다 저를 닮았다. 첫째 정석이 둘째 예원이 셋째 아연이 이런식으로 이야기를 한다"고 털어놨다.

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박성준은 "이건 부부의 궁합이라기 보다는 모자(母子)의 관계다"라고 말했고, 조정석은 결국 웃음을 터뜨렸다. 그러면서도 박성준은 "이 궁합은 압도적으로 조정석님 입장에서 유리한 궁합니다. 근데 두 분이 인연이 있고 마음자리의 합도 있고 합이 굉장히 많다. 그래서 2인 3각으로 묶여 있는 궁합이다"라며 "특히 조정석님 입장에서 필요한 에너지를 아내분이 가지고 계시기 때문에 조정석님 입장에서 더 좋은 궁합이다"고 설명했다. 이를 듣던 조정석은 "기분이 좋은데 아내한테 미안하기도 하다"고 고백했다.

마지막으로 박성준은 "거미 씨가 이 궁합을 가지고 오셨다면 '좋지만 조금 더 만나봐라' 하는 궁합이고 조정석님이 이 사주를 가지고 궁합을 보러 오셨다면 '일단 잡으라'고 했을 것이다"고 설명했고, 조정석은 심각한 표정으로 "아내는 시청 금지다"라고 말해 폭소를 안겼다.

jyn2011@sportschosun.com