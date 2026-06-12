문지인, 임신 중 눈물 쏟은 이유 "발달장애 유전 가능성"..검사 결과는 정상

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 문지인이 임신 중 태아에게 발달장애 관련 유전 가능성이 있다는 설명을 듣고 불안에 휩싸였던 사연을 털어놨다.

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12일 문지인의 유튜브 채널에는 '동생 발달장애가 유전일 수 있다구요? 급 유전자 검사를 받게 된 이유..'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 임신 중인 문지인이 산부인과를 찾아 정기 산전 검진을 받는 모습이 담겼다. 그런데 이어진 화면에서 문지인은 "좋은 말씀 많이 해주셨는데 마지막에 하신 말씀은 차마 놀래서 찍지를 못했다"고 털어놨다.

눈이 퉁퉁 부은 채 등장한 문지인을 본 남편 김기리는 "여보, 기분이 많이 그렇지? 많이 우울하냐"고 걱정했다.

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문지인은 "검사 결과를 하나 기다리고 있다. 결과가 나오기까지 2주가 걸린다고 하더라"며 "갑자기 담당 의사 선생님께서 취약 X 증후군 검사를 추가로 해보자고 권하셨다"고 말했다.

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문지인은 발달장애를 가진 동생을 두고 있는 바. 이어 "엄마를 통해 유전돼 자폐나 발달장애를 일으킬 수 있는 유전자가 있다고 하더라. 제 동생이 발달장애를 갖고 있는데, 만약 엄마의 X염색체에 원인 유전자가 있다면 남자아이에게 발병할 가능성이 높다고 설명해주셨다"며 "제가 엄마의 딸이다 보니 아들인 '생명이'에게도 검사를 권하셨다. 25% 확률로 유전될 수 있다고 들었는데, 25%는 결코 작은 수치가 아니지 않나"라고 불안한 심정을 드러냈다.

김기리 역시 걱정을 감추지 못했다. 그는 "장모님과 처남에게 취약 X 증후군이 있다는 증거는 없기 때문에 마음을 편하게 먹으려 했다"면서도 "관련 증상들을 찾아보니 강박증, 과잉행동, 자폐 성향 등이 있다고 하더라. 또 긴 얼굴, 큰 귀, 돌출된 턱 같은 외형적 특징도 있었는데 처남과 비슷한 부분이 있어 마음이 무거워졌다"고 고백했다.

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문지인은 "검사 결과를 듣고 태교 여행을 가야 하는 상황인데 계속 마음이 무거웠다"며 "동생과 방송에 출연한 뒤 대부분은 응원 댓글이었지만 '김기리 인생 어떡하냐. 저거 유전인데'는 반응도 있었다. 기분이 나빴다기보다는 저 역시 함께 고민하게 되더라"고 말했다. 다만 그는 "동생은 조산으로 인해 후천적으로 장애가 생긴 것으로 알고 있다"고 덧붙였다.

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이후 공개된 검사 결과에서 의사는 "취약 X 증후군은 정상이며 신경관 결손 검사 역시 저위험군으로 확인됐다"고 설명했다.

결과를 확인한 문지인은 "정상으로 나왔고 유전도 아니라고 한다"며 안도의 한숨을 내쉬었다. 이어 "열흘 동안 정말 마음고생을 많이 했다. 너무 감사하다"고 울먹여 보는 이들의 뭉클함을 자아냈다.

한편, 문지인은 개그맨 김기리와 지난 2024년 5월 결혼, 최근 임신 소식을 알렸다. 성별은 아들이며 출산 예정일은 오는 8월이다.

jyn2011@sportschosun.com