"유튜버 곽혈수 만취해 기억 왜곡" 성폭행 택시기사 황당 주장..결국 징역 7년 구형

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 유튜버 곽혈수를 성폭행한 혐의로 재판에 넘겨진 택시기사에게 검찰이 중형을 구형했다.

Advertisement

12일 뉴스1에 따르면 서울서부지방법원 형사합의11부(부장판사 윤웅기) 심리로 열린 결심공판에서 검찰은 준강간치상 혐의로 기소된 택시기사 정모 씨에게 징역 7년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다.

검찰은 이와 함께 성폭력 치료프로그램 이수 명령, 신상정보 공개 및 고지 10년, 위치추적 전자장치 부착 10년 등도 함께 구형했다.

정 씨는 2024년 5월 서울 마포구 홍대입구역 인근에서 술에 취해 심신상실 또는 항거불능 상태였던 곽혈수를 택시에 태운 뒤 성폭행 및 추행한 혐의로 기소됐다. 검찰은 이로 인해 피해자가 정신적·신체적 피해를 입었다고 보고 있다.

Advertisement

반면 피고인 측은 혐의를 전면 부인하고 있다. 정 씨 측은 피해자가 만취 상태에서 택시를 벗어나지 않았으며, 일부 신체 접촉 역시 강제적인 성범죄가 아니라는 취지로 주장하고 있다.

Advertisement

최후변론에서도 변호인은 피해자 진술의 신빙성을 문제 삼았다. 사건 당시 만취 상태였던 만큼 기억 왜곡 가능성이 있고, 일부 진술이 객관적 자료와 맞지 않는다고 강조했다.

선고 기일은 오는 7월 10일 오전으로 지정됐다.

Advertisement

앞서 곽혈수는 지난해 11월 자신의 채널을 통해 피해 사실을 직접 공개하며 사회적 파장을 일으켰다. 이후 온라인에서는 피해자를 지지하는 여론과 함께 '2025 미투' 해시태그 운동이 확산됐다.

Advertisement

또한 그는 비동의 강간죄 도입 필요성을 주장하며 관련 입법 논의에도 목소리를 내고 있다.

tokkig@sportschosun.com