'응팔 성보라' 류혜영, 낮은 자존감에 꽁꽁 숨었던 근황..."나는 겁쟁이" ('나혼산')

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 류혜영이 "자존감도 낮았던 것 같았다"라고 털어놨다.

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12일 방송된 MBC '나혼자산다' 말미에는 배우 류혜영이 출연한 예고편이 공개됐다.

영상 속 류혜영은 "혼자 산 지 11년 차 배우 류혜영이다"라고 소개하며 자신만의 취향이 가득 담긴 집을 공개했다.

"내 느낌대로 꾸며서 살고 있는 집"이라면서 소개한 류혜영의 집 안은 전체적으로 차분하고 어두운 분위기로 꾸며져 있었고, 곳곳에는 아기자기한 소품과 조각들이 배치돼 그만의 감성이 고스란히 드러났다.

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이어 "최대한 어둡게 하고 지내고 있다"는 류혜영은 아침에 일어난 뒤에도 커튼을 조금만 열어 반려 식물에만 햇빛을 내어주는 독특한 일상을 공개해 웃음을 안겼다.

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특히 '나혼산' 마스코트 윌슨을 본 류혜영은 "너 무섭다"며 시선을 피하는 모습을 보였고, "겁쟁이다. 커튼을 치고 지내는 편"이라고 고백해 반전 매력을 선보였다.

또한 그는 자신의 내면에 대한 솔직한 이야기도 털어놨다. 류혜영은 "자존감도 낮았던 것 같았다"라면서 "근데 어느 날 '뭐가 아쉬워서 숨어있나. 혜영아 나가봐. 일단 하자. 네가 하고 싶은 거 다 해도 된다'는 생각이 들더라"고 밝혔다.

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이후 달라진 삶의 방식도 공개됐다. 류혜영은 러닝에 도전하며 새로운 취미를 즐기고 있었지만, "페이스 왜 이렇게 빠르냐"고 말한 것과 달리 걷는 속도보다 더 느린 속도로 뛰어 폭소를 유발했다.

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무엇보다 류혜영은 "사람들이 시선을 너무 신경 쓰지 마라. 남들은 생각보다 당신들에게 관심이 없다. 그냥 내 속도로 가면 된다. 그러니까 너 하고 싶은 거 해라"라면서 긴 시간 끝에 얻은 깨달음에 대해 전해 눈길을 끌었다.

한편, 류혜영은 2007년 독립영화로 데뷔해 꾸준히 필모그래피를 쌓아왔으며, 드라마 응답하라 1988에서 성보라 역을 맡아 큰 사랑을 받았다. 이후 다양한 영화와 드라마를 오가며 탄탄한 연기력을 인정받고 있다.

anjee85@sportschosun.com