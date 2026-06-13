"韓-日 격차, 4단계로 좁혀졌다!" 홍명보호 선전에 일본 '바짝' 긴장…'한국, 체코 잡고 FIFA 실시간 랭킹 3단계 상승'

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 이강인과 함께 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 황인범이 동점골을 넣은 후 동료들과 함께 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 김가을 기자]홍명보호의 선전에 일본이 바짝 긴장하고 있다.

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일본 축구 전문 매체 풋볼채널은 13일 '대한민국이 북중미월드컵 첫 경기 승리로 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 3단계 상승을 이뤘다. 일본과는 4단계 차이'라고 보도했다.

대한민국 축구대표팀은 12일 오전 11시 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 체코와 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전에서 2대1로 이겼다. 이날 승리로 한국은 2010년 남아공 대회 이후 16년 만에 월드컵 1차전 승리를 거머쥐었다.

이날 승리로 한국의 FIFA 랭킹은 3단계 뛰어올랐다. 최근 공개된 한국의 FIFA 랭킹은 25위였으나, 체코전 승리로 22위로 올라섰다.

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풋볼채널은 'FIFA는 북중미월드컵 조별리그 경기 결과를 바탕으로 FIFA 랭킹을 실시간 업데이트했다. 한국과 체코의 순위가 변동했다. 한국은 월드컵 전 25위였고, 체코는 40위였다. 한국은 이날 승리로 22위가 됐다. 18위 일본과의 격차는 4단계로 좁혀졌다. 반면, 체코는 40위에서 43위로 떨어졌다. 한국 입장에선 승점 3점 뿐만 아니라 랭킹 측면에서도 큰 의미를 갖는 승리가 됐다. 또한, 이번 대회에선 조 순위를 결정할 때도 FIFA 랭킹이 활용된다'고 전했다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 대한민국이 2대1로 승리했다. 붉은 악마와 승리의 기쁨을 나누는 선수들의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 대한민국이 2대1로 승리했다. 오현규와 김승규, 김민재가 기쁨을 나누고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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한국은 경기 초반부터 상대를 몰아붙였지만 마무리가 되지 않았다. 오히려 한국은 후반 14분 라디슬라프 크레이치(울버햄튼)에게 선제골을 허용하며 흔들렸다. 포기는 없었다. 한국은 후반 22분 황인범(페예노르트)의 동점골이 나왔다. 홍 감독은 '캡틴' 손흥민(LA FC)을 벤치로 불러들이고 오현규(베식타시)를 투입하는 과감한 승부수를 띄웠다. 카드는 적중했다. 오현규가 후반 35분 황인범의 패스를 결승골로 연결하며 승리를 거머쥐었다. 한국은 19일 같은 장소에서 멕시코와 2차전을 치른다.

한편, 모리야스 하지메 일본 월드컵대표팀 감독이 이끄는 일본 축구대표팀은 15일 오전 5시 미국 댈러스의 댈러스 스타디움에서 네덜란드와의 조별리그 F조 1차전을 통해 북중미월드컵 본격 레이스에 나선다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com