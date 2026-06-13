♥권상우도 놀랄 子 뒷바라지…손태영, 고3 룩희 위해 3시간 운전 강행

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 손태영이 아들 룩희를 위해 장거리 운전도 마다하지 않는 열혈 엄마의 모습을 공개했다. 동시에 오랜만에 찾아온 '자유 주말'에 솔직한 속내를 털어놔 웃음을 자아냈다.

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13일 유튜브 채널 'Mrs.뉴저지 손태영'에는 "남편과 애들 없는 자유 엄마 손태영의 72시간 vlog"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 손태영은 축구하고 있는 아들 룩희 군을 위해 장거리 운전도 마다하지 않는 엄마의 모습으로 눈길을 끌었다.

그는 "(룩희 입시하는 해)올해는 '아들이 축구하고 싶은 거 다 해주겠다'고 마음을 먹었다"라며 "내가 라이드를 다 하겠다"라면서 비장하게 말해 웃음을 안겼다. 그러면서 손태영은 "3시간 운전? 괜찮다"라고 하자, 지인은 "운전하는 신사임당이다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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또한 손태영은 3일의 휴가에 절로 지어지는 미소를 감추지 못했다. 그는 "룩희가 내일부터 경기가 있어서 월요일에 온다"라고 하자, 지인은 "그럼 룩희 주말에 집에 없는 거냐. 아까부터 기분 좋아 보였던 이유였냐"라며 장난스럽게 물었다.

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실제로 손태영은 앞서 식사 자리에서 흥에 겨워 어깨춤까지 췄던바. 그는 "맞는 것 같다"라며 웃었다. 그러면서 손태영은 "룩희의 모든 라이드를 내가 3일 동안 쉬는 거지 않나. 그래서 기분이 조금 좋은 것 같다"라며 솔직하게 털어놔 폭소를 자아냈다.

최근 아들 룩희 군은 SNS를 개설 후 아빠 권상우와 함께 찍은 사진을 공개해 화제를 모았다. 이 과정에서 룩희 군의 훈훈한 비주얼에 시선이 쏠리기도 했다.

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한편, 손태영은 2008년 배우 권상우와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 현재 미국에서 자녀들을 양육하고 있으며, 유튜브 채널을 통해 가족의 일상과 미국 생활을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.

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anjee85@sportschosun.com