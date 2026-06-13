문희준, 안타까운 육아 우울증 고백...독박 육아 자처했다가 "전쟁터 같은 느낌"

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 문희준이 육아로 인한 고충을 털어놓으며 "육아 우울증이 왔다"라고 고백했다.

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지난 12일 유튜브 채널 'JAM2 HOUSE 재미하우스'에는 "육아 고민 상담! 독박육아 중 둘째 고민..?!"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 문희준은 '아이 힘들게 낳고 지친 몸으로 아이를 돌보려니 너무 예민해져서 아이에게 화를 내고 짜증을 낸다'라는 사연에 "나도 우울증이 왔다. 아내도 굉장히 힘들어서 중간중간에 울었던 적도 있다"라고 털어놨다.

그는 첫째 딸 희율 양의 신생아 시절을 떠올리며 "잠을 잘 못자던 때, 진짜 불안했던 게 딸을 배 위에 올려 토닥이며 재우다가 같이 잠이 들었다"라며 "육아는 전쟁터 같은 느낌"이라고 회상했다.

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문희준은 "그 힘듦을 주위에 나눌 사람이 있으면 해소가 되는 것 같다"라면서 "남편이나 결혼한 친구들을 집에 초대 후 아이들은 아이끼리 놀게 하고 엄마들은 육아에 대해 서로 이야기하는 것만으로도 큰 도움이 된다"고 조언했다

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소율은 "요즘 공동 육아를 많이 하고, 조리원 동기들도 오래 간다고 하더라"면서 "엄마들도 서로 힘들지만 대화도 하면서 풀린다고 하더라. 나도 희율이 낳고 진짜 아무것도 몰랐는데 친구들과 대화를 좀 하면 풀리더라"고 떠올렸다.

그러자 문희준은 "희율이 때는 내가 육아 우울증이 왔다"라며 "100일 때까지 진짜 힘들었다"라고 고백했다. 그는 "100일 때까지 아내가 딸을 못 안게 했다. 손목이 약해진다고 해서 100일 동안 내가 무조건 안는다고 해서 안고 재우고, 근데 눕히면 바로 울고"라면서 "내가 다 목욕 시켰고 옷도 갈아입혔다"라면서 힘들었던 시간을 떠올렸다. 이에 소율은 "아빠가 희율이 때는 정말 열심히 하긴 했다"고 인정했다.

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문희준은 "모든 에너지를 육아에 다 쏟았다"라면서 "'저 남편이 뭘 알겠냐' 이렇게 생각할 수 있을까 봐 말씀드리지만 나는 충분히 해봤다"라고 덧붙여 눈길을 끌었다.

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한편 문희준은 2017년 그룹 크레용팝 출신 소율과 결혼했으며, 두 사람은 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

anjee85@sportschosun.com