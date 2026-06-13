'늘 수영 얘기하던' 정경호, 이날은 달랐다..6개월 전 결별 티냈나

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 소녀시대 멤버 겸 배우 수영과 배우 정경호가 열애 14년 만에 결별한 가운데, 정경호가 이미 지난해 말 결별 징후를 드러냈다는 주장이 나왔다.

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13일 유튜브 채널 '연예 뒤통령이진호'에는 '14년 열애 끝! 정경호, 소녀시대 수영 이별 징후'라는 제목의 영상이 게재됐다.

한 연예부 기자는 최수영이 지난해 연말 종영한 Genie TV 드라마 '아이돌 아이' 촬영 당시 유독 안색이 어두워 보였다고 전했다. 스태프들에 따르면 수영은 평소보다 고민이 많아 보이고 시름에 잠긴 듯한 모습이었다고.

드라마 전개상 무거운 이야기도 다루고 있어 역할에 몰입한 영향일 수도 있지만, 사적인 자리에서 보인 텐션 역시 평소와는 달랐다는 전언이다. 결별설이 터진 후 스태프들 사이에서는 "그래서 그랬구나"라는 반응이 나왔다고. 기자는 "확대해석 일 수 있지만 공교롭게도 (결별) 시기와 맞아떨어졌다"라고 전했다.

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비슷한 시기 정경호에게서도 묘한 분위기가 감지됐다. 정경호는 지난해 12월 10일 효연의 유튜브 채널 '효연의 레벨업'에 출연했지만 수영을 전혀 언급하지 않았다. 방송에서 수차례 수영에게 애정을 드러냈기에 의아했던 부분.

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이진호는 "24분 분량 영상에서 수영의 이름은 딱 한 번 나온다. 그것도 정경호 씨가 말하는 게 아니다. 정경호 씨는 방송에 나갈 때마다 수영 씨와의 에피소드를 다 풀었다. 심지어 소녀시대 멤버 효연 씨의 채널에 나가면서도 수영 씨 언급을 안 했다. 먼저 효연 씨가 수영 씨를 언급했는데도 얘기를 아예 안 했다"라고 설명했다.

실제 당시 효연의 유튜브 영상에서 친한 동료들과의 연락에 대한 이야기가 나오자, 효연은 "수영이랑 저도 1년에 1~2번 본다"라며 소녀시대 멤버들과 자주 못 만나도 연락은 끊임없이 한다고 밝혔다. 이에 정경호는 "저도 똑같다"라며 공감하는데 그쳤고 수영을 언급하지 않았다.

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한편 정경호와 최수영은 2012년 연인으로 발전, 2014년부터 공개 열애를 이어왔지만 최근 결별했다.

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joyjoy90@sportschosun.com