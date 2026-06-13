곽튜브, 월드컵 보다 흥분했나…'체코=아스날 비유' 논란에 "죄송, 입 조심 할 것"

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[스포츠조선 김준석 기자] 여행 크리에이터 곽튜브(곽준빈)가 2026 북중미 월드컵 경기 직관 영상에서 한 축구 관련 발언이 논란이 되자 직접 사과했다.

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지난 12일 곽튜브 유튜브 채널에는 '기적의 월드컵 체코전 현장 하이라이트 - 멕시코(1)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 곽튜브는 멕시코 현지에서 대한민국과 체코의 조별리그 1차전을 관람하며 생생한 응원 현장을 전했다.

영상 속에서 곽튜브는 체코 대표팀의 경기 운영을 보며 "축구는 안 하고 세트피스만 하냐. 이게 무슨 축구냐"라고 말한 데 이어, "한국이 맨시티고 체코가 아스날이다"라고 비교하는 발언을 했다.

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해당 장면이 공개된 뒤 일부 축구 팬들은 댓글을 통해 "옳은 비유가 아니다", "아스날과 체코, 두 팀 모두에게 무례한 표현", "흥분한 건 이해하지만 선을 넘었다" 등의 반응을 보이며 아쉬움을 드러냈다.

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논란이 커지자 곽튜브는 직접 댓글을 통해 사과의 뜻을 밝혔다.

그는 "월드컵 첫 경기라 방구석 축덕이 흥분을 과하게 해서 아스날 관련해서 과격한 표현이 너무 많았다"며 "현장 분위기를 담으려다 보니 좀 과한 표현도 넣었는데 아스날 팬분들께 죄송하고, 다음에는 입 조심하고 예쁘게 말하도록 노력하겠다"고 전했다.

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한편 대한민국 축구대표팀은 지난 12일(한국시간) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 아크론에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전에서 체코를 상대로 2-1 역전승을 거두며 기분 좋은 출발을 알렸다.

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narusi@sportschosun.com