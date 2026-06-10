카리나, 출국길 '인상 팍' 쓴 사진 확산에 "알레르기 때문에 속상해"

사진=스포츠조선DB

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 에스파(aespa) 멤버 카리나가 공항 출국길에서 포착된 자신의 표정에 대해 직접 해명했다.

Advertisement

카리나는 10일 자신의 SNS를 통해 인천국제공항에서 촬영된 기사 사진 여러 장을 공유하며 팬들과 소통에 나섰다.

공개된 사진 속 카리나는 깔끔하면서도 감각적인 스타일링이 시선을 사로잡은 가운데, 일부 사진에서는 다소 찡그린 듯한 표정이 포착돼 팬들의 궁금증을 자아냈다.

이에 카리나는 직접 이유를 설명했다.

Advertisement

그는 "알레르기 때문에 인상을 써야만 티가 안 나서 찡그리고 다닐 수밖에 없었다. 속상하다"고 털어놨다.

Advertisement

이어 "오늘 헤어 메이크업 참 마음에 들었는데 말이죠. 잘 다녀오겠습니다! 화이팅"이라고 덧붙이며 아쉬움과 함께 밝은 인사를 전했다.

카리나의 솔직한 해명에 팬들은 "아픈데도 프로답다", "표정 때문에 신경 쓰지 않았으면 좋겠다", "헤어·메이크업도 너무 예쁘다" 등의 응원을 보내고 있다.

Advertisement

한편 카리나와 윈터는 이날 오전 '2026 FIFA 북중미 월드컵' 응원단 일정 참석을 위해 인천국제공항을 통해 멕시코로 출국했다.

Advertisement

narusi@sportschosun.com