김종민, 신지 결혼식 축의금 얼마했길래 "덕분에 돈 많이 벌어, 달라는 대로 줘야"

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[스포츠조선 김소희 기자] 코요태 김종민이 신지를 향한 남다른 의리를 드러냈다.

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14일 유튜브 채널 '준호 지민'에는 "'예능 베테랑들의 승부 [한 끼 줄게~스트 with. 김종민]'"이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 김준호, 김지민 부부가 절친한 사이인 김종민을 초대해 식사를 대접하며 다양한 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

이날 김준호는 신지의 결혼식 이야기를 꺼내며 "가야 한다"고 운을 뗐고, 김지민은 "살이 되게 많이 빠졌더라"라며 놀라움을 드러냈다. 이에 김종민은 "맞다. 많이 빠졌다"라고 맞장구쳤다.

이어 김준호가 "신지에게 축의금은 얼마 정도 하냐"라고 묻자, 김종민은 망설임 없이 "신지는 달라는 대로 줘야 한다"라고 답해 눈길을 끌었다. 그러면서 "내가 걔 때문에 얼마를 벌었냐"라며 신지를 향한 깊은 신뢰와 애정을 드러냈다.

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이에 김지민은 과거 한 예능 프로그램에서 진행됐던 밸런스 게임을 언급했다. 김지민은 "오빠한테 코요태는 '과유불급'이냐 '다다익선'이냐고 물었더니 오빠가 '과유불급'이라고 했다"라며 "우리 그룹은 신지 한 명이면 되는 건데 두 명은 넘친다고 하더라"라고 전해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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한편, 신지는 지난 2일 가수 문원과 결혼식을 올리고 부부의 연을 맺었다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com