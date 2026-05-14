"세 번은 봐야한다" 김경문 믿음 통했다…정우주, '1⅔이닝→4이닝' 선발 증명 완료 [고척 현장]

14일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 한화의 경기. 한화 정우주가 역투하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.14/

14일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 한화의 경기. 4회말 한화 정우주가 사구 직후 키움 안치홍에게 미안한 마음을 전하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.14/

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[스포츠조선 이종서 기자] "세 번 정도는 더 보려고 한다."

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정우주(20·한화 이글스)는 14일 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와의 경기에 선발 등판해 4이닝 1안타 4사구 2개 4탈삼진 1실점을 기록했다.

올 시즌 두 번째 선발 등판. 구원 투수로 시즌을 시작한 정우주는 문동주의 어깨 부상과 함께 선발로 보직을 옮겼다.

첫 등판은 아쉬움이 남았다. 지난 7일 KIA전에서 1⅔이닝 1안타 4볼넷 2탈삼진 2실점으로 흔들렸다.

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이런 가운데 '육성선수'로 입단한 박준영이 지난 10일 LG전에서 데뷔전을 치러 5이닝 무실점으로 호투를 펼치면서 선발 투수로서 가능성을 보여줬다.

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김경문 한화 감독은 일단 정우주에게 믿음을 실어줬다. "세 번은 보겠다"며 조금 더 기회를 주겠다고 밝혔다.

정우주는 믿음에 완벽하게 부응했다. 정우주는 이날 최고 155㎞ 직구(60개)를 중심으로 슬라이더(11개) 커브(2개)를 섞어 경기를 풀었다.

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1회를 깔끔하게 삼자범퇴로 막은 뒤 2회도 볼넷 하나만 내줬을 뿐 삼진 두 개를 섞어 실점없이 이닝을 마쳤다.

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3회 역시 삼자범퇴로 마친 가운데 4회 첫 실점이 나왔다. 선두타자 안치홍에게 몸 맞는 공이 나오면서 출루가 됐다. 최주환과 임병욱을 모두 우익수 뜬공으로 잡았지만, 브룩스에게 적시타를 허용하면서 실점을 했다. 이후 박주홍을 중견수 뜬공으로 돌려세우면서 추가 실점없이 세 번째 아웃카운트를 올렸다.

14일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 한화의 경기. 4회말 마운드를 찾은 한화 박승민 코치가 정우주를 격려하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.14/

총 73개의 공을 던진 정우주는 3-1로 앞선 5회 2022년 1순위 지명 박준영에게 마운드를 넘겨줬다. 투구수 73개는 정우주 한 경기 최다 투구수. 종전 기록은 2025년9월15일 대전 키움전에서 기록한 54구. 포스트시즌에서는 2025년 10월22일 삼성 라이온즈와의 플레이오프 4차전에서 기록한 67구다.

고척=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com