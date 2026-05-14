'와 ERA 2.35' KIA 국내 1선발 찾았다, 두산 꺾고 2연승…'드디어' 성영탁 등판 5SV[광주 리뷰]

[광주=스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈가 2연승을 달리며 두산 베어스 상대로 위닝 시리즈를 장식했다.
KIA는 14일 광주기아챔피언스필드에서 열린 '2026 KBO리그' 두산과 경기에서 5대3으로 역전승했다. KIA는 시즌 성적 19승1무20패, 두산은 18승1무21패를 기록했다.
두산은 정수빈(중견수)-손아섭(지명타자)-박준순(2루수)-다즈 카메론(우익수)-김민석(좌익수)-양의지(포수)-오명진(1루수)-박지훈(3루수)-박찬호(유격수)로 선발 라인업을 꾸렸다. 선발투수는 웨스 벤자민.
KIA는 박재현(우익수)-김선빈(지명타자)-김도영(3루수)-아데를린 로드리게스(1루수)-김호령(중견수)-윤도현(2루수)-한승연(좌익수)-김태군(포수)-박민(유격수)으로 맞섰다. 선발투수는 황동하.
황동하가 3경기 연속 퀄리티스타트를 기록, 더 이상 대체 선발투수가 아니라는 것을 증명했다. 6이닝 85구 7안타(2홈런) 1볼넷 3삼진 3실점을 기록했다.
KIA의 국내 에이스 갈증을 해소해 주는 행보다. 황동하는 롱릴리프로 등판한 7경기에서는 11⅔이닝, 평균자책점 10.03에 그쳤지만, 선발 등판한 4경기에서는 23이닝, 평균자책점 2.35를 기록하며 선발 체질임을 어필했다. 4경기 중 3경기에서 퀄리티스타트를 수확하며 양현종과 이의리의 기복에 허덕이던 KIA에 숨통을 틔워줬다.
황동하가 내려간 이후 정해영(1이닝)-김범수(⅔이닝)-성영탁(1⅓이닝)이 이어 던지며 승리를 지켰다. 성영탁은 좀처럼 세이브 상황이 생기지 않아 5월 들어 3번째 등판에 나섰는데, 아웃카운트 4개를 깔끔하게 처리해 시즌 5번째 세이브를 챙겼다.
선취점은 두산의 몫이었다. 2회초 선두타자 카메론을 중전 안타로 내보내고, 1사 후 양의지에게 좌월 투런포를 얻어맞아 0-2가 됐다.
KIA 타선은 2회말 곧장 반격에 나섰다. 선두타자 김호령이 우중간 2루타로 물꼬를 텄다. 윤도현의 희생번트로 1사 3루. 한승연이 볼넷을 얻어 1사 1, 3루로 연결했다. 김태군이 중전 적시타를 쳐 1-1 균형을 맞췄다. 박민이 3루수 땅볼로 출루하면서 2사 1, 3루가 됐고, 박재현이 1루수 땅볼 포구 실책으로 출루할 때 2득점해 3-2로 뒤집었다.
두산이 3회말 수비를 앞두고 1루수 오명진을 강승호로 문책성 교체할 정도로 치명적인 실책이었다.
KIA는 3회말 추가점을 뽑았다. 1사 후 아데를린이 우중월 2루타를 날렸고, 다음 타자 김호령이 우익선상 적시 3루타를 때려 4-2로 도망갔다.
황동하는 7회에도 투구를 이어 가려 했지만, 또 양의지에게 또 홈런으로 당했다. 볼카운트 0B1S에서 던진 커브를 양의지가 걷어올려 왼쪽 담장으로 넘겼다. 4-3.
1점차 빡빡한 상황이 되자 KIA는 바로 황동하를 마운드에서 내리고 믿을맨 정해영을 투입했다. 정해영은 무사 주자 없는 상황에서 강승호에게 안타를 내주긴 했지만, 후속타를 뺏기지 않고 위기를 잘 틀어막았다.
7회말 귀중한 추가점이 나왔다. 김선빈과 아데를린의 안타로 1사 2, 3루 기회를 잡았다. 김호령이 2루수 땅볼로 출루할 때 홈에서 3루주자 김선빈이 태그아웃됐지만, 2사 1, 3루에서 정현창의 타구를 두산 2루수 박준순이 포구 실책을 저지르는 바람에 3루주자 아데를린이 득점해 5-3이 됐다.
한편 두산 벤자민은 6이닝 102구 9안타 1볼넷 6삼진 4실점(2자책점) 호투에도 시즌 3패(무승)째를 떠안았다.
극심한 타격 부진에 빠져 있던 양의지는 4타수 3안타(2홈런) 3타점 맹타를 휘두르며 슬럼프 탈출을 알렸다.
광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com