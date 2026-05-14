'손주영 마무리 결사 반대' 처음 받아본 트럭에 경악 염경엽 감독, "감사하다. 하지만…"

14일 잠실야구장에 등장한 '손주영 선발 반대' 주장을 담은 트럭.

Advertisement

Advertisement

[잠실=스포츠조선 정현석 기자]LG 염경엽 감독이 처음 받아본 트럭시위에 충격을 받았다.

Advertisement

14일 LG 트윈스-삼성 라이온즈전을 앞둔 잠실야구장. 입구에 시위용 트럭이 등장했다. 손주영 마무리에 반대하는 목소리였다. 전광판에는 '미래를 담보로 한 10승 좌완선발의 마무리행, 우리가 원하는 건 한해의 우승만이 아니다'라는 주장이 적혀 있었다.

출근길에 이 장면을 목격한 염경엽 감독. 충격을 받은 듯 했다. "순간 우리가 하위권인가라고 생각했다"며 취재진을 통해 간접 설명에 나섰다.

염경엽 감독은 "우선 우리팀에 대한 엄청난 관심이 있으신 거니 진심으로 감사하게 생각한다"고 전제하며 "우선 우리 팀은 최고의 트레이닝 파트를 보유하고 있고 감독과 단장은 트레이너 파트를 신뢰하고, 충분히 부상 위험에 대해 검토를 했고, 앞으로도 문제가 없을 거라는 생각 하에서 하게 됐다"고 설명했다.

13일 잠실야구장에서 열린 삼성과 LG의 경기, LG가 5대3으로 승리하며 3연패에서 탈출했다. 승리의 기쁨을 나누는 염경엽 감독과 LG 선수들의 모습. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.13/

Advertisement

이어 "구단이나 현장, 프런트나 코칭 스테프 모든 사람들이 우리의 미래에 대해 (송)승기하고 (손)주영이는 국내 1,2 선발로 키워야 한다는 것을 팬분들 못지않게 중요하게 생각하고 있다"고 설명했다. 영원한 마무리가 아니라는 뜻이다. 부상 위험 가능성을 두루 체크했고, 손주영 선발이란 방향성에 대해서는 전혀 달라진 게 없다는 설명.

Advertisement

왜 대상이 손주영이었느냐에 대해서는 올시즌 LG의 방향성을 꼽았다.

염경엽 감독은 "엄청난 고민을 했다. 올 시즌 우리팀 목표는 뚜렷하다. 내년을 준비하는 팀이 아니다. 2연패라는 목표를 가지고 시작을 했고 팬들한테 동의를 얻었다. 우승을 위해서는 확실한 마무리 투수가 필요하다. 야구가 분업화 되면서 모든 1위 팀은 확실한 세이브 투수를 가지고 있었다. 특히 페넌트레이스에서는 1선발 보다 마무리 투수가 더 중요하다"며 소속팀 우승을 이끈 조용준 임창용 오승환 이용찬 등을 차례로 열거했다.

13일 잠실야구장에서 열린 삼성과 LG의 경기, LG가 5대3으로 승리하며 3연패에서 탈출했다. 승리의 기쁨을 나누는 손주영과 LG 선수들의 모습. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.13/

이어 "주영이를 마무리로 쓴 거는 여러 가지를 다 테스트하고 해보고 내린 결정이다. 마무리가 흔들리면 팀 전체가 흔들린다. 주영이는 현재 선발 빌드업보다 마무리로서 빌드업이 잘 돼 있었고, 구위, 멘탈, 탈삼진 능력, 결정구 등을 종합할 때 최적임자였다"라고 설명했다.

Advertisement

끝으로 "팀의 시스템과 전략을 모두 다 말씀드릴 수는 없다. 하지만 단장 감독 프런트 각 파트별, 코칭스태프가 엄청난 시간을 투자하고 엄청난 고민을 해서 결정한 부분이니까 팬분들도 조금은 믿어주시고 지지해 주셨으면 좋겠다"고 당부했다.

Advertisement

손주영은 13일 삼성전 마무리 데뷔전에서 1이닝 삼자범퇴로 데뷔 첫 세이브를 기록하며 5대3 승리를 지켰다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com