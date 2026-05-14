유진, 입학 논란 '고려대 과거' 깜짝 고백 "결국 졸업은 못해"

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[스포츠조선 정유나 기자] S.E.S. 출신 배우 유진이 과거 고려대 재학 시절을 언급한 모습이 공개되며 관심을 모으고 있다.

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13일 유튜브 채널 '유진VS태영'에는 '대학시절 추억토크 (in 연세대 송도캠)'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 유진 기태영 부부는 연세대 캠퍼스를 찾아 대학 시절 추억을 떠올리며 솔직한 대화를 나눴다.

두 사람은 캠퍼스를 거닐며 자연스럽게 과거 이야기를 꺼냈고, 유진은 뜻밖의 '고려대' 언급으로 눈길을 끌었다.

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고려대 불어불문학과를 중퇴한 유진은 "저는 고대를 다녔다. 공부 자체는 재미없었지만 대학에서 만난 친구들도 있고, 어쨌든 나름의 대학 생활은 했다"며 "생머리 휘날리면서 캠퍼스 걸어봤다"고 웃으며 말했다.

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이어 남편 기태영을 향해서는 "우리 오빠는 가방끈이 나름 길다. 저는 대학을 졸업하지 못했는데 남편은 석사까지 마쳤다"고 전해 부부의 학창 시절을 비교해 언급하기도 했다.

또 유진은 캠퍼스를 거닐며 당시의 추억을 되짚었다. 그는 "캠퍼스에 오니까 진짜 대학 때 기억이 떠오른다. 같은 과에 굉장히 적극적으로 나에게 도움을 줬던 남학생 분이 계셨다. 사실 나한테 접근을 쉽게 하지는 못하는데, 간혹 그렇게 쉽게 접근해 오시는 분들이 있다. 과제나 노트 필기 등 학교생활에 도움이 필요했던 시기에 여러 도움을 받았던 기억이 있다"고 회상했다.

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한편 유진은 과거 고려대 불어불문학과 입학 과정에서 학력 인정 문제로 논란에 휩싸이며 입학 취소 여부가 거론된 바 있다. 이후 법적 다툼 끝에 최종적으로 학적은 유지됐으며, 유진은 이후 학업을 이어가다 중퇴한 것으로 알려져 있다.

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jyn2011@sportschosun.com