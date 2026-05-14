'강재준이 강재준을 낳았는데...' 이번엔 할머니 추가 '붕어빵 3대 완성'

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[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 강재준이 어머니의 어린 시절 사진을 공개하며 가족 간 '붕어빵 유전자'에 웃음을 터트렸다.

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14일 강재준은 자신의 SNS를 통해 "엄마 사진 보다가 10분을 웃었다. 현조야 너 그냥 할머니네"라는 글과 함께 사진을 공개했다. 해

공개된 사진 속에는 강재준의 어머니가 어린 시절 찍은 모습이 담겨 있었다.

동그란 얼굴과 또렷한 이목구비가 인상적인 사진으로, 현재 손자인 현조 군과 놀랍도록 닮은 분위기를 보여 눈길을 끌었다.

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무엇보다 평소 강재준과 그의 아들 현조 군이 "강재준이 강재준을 낳았다", "완벽한 붕어빵 부자"라는 말이 나올 정도로 닮아 있는 상황에서, 이번에는 '할머니-손자'까지 이어지는 판박이 유전자가 재조명되며 웃음을 자아냈다.

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앞서 아내 이은형 역시 "현조 인생 스포 당했어 증맬루"라는 유쾌한 반응과 함께 남편 강재준의 어린 시절 사진을 공개한 바 있다. 당시에도 아빠와 아들 현조 군이 거의 동일한 외모를 보여 화제를 모았다.

결국 이번에는 할머니의 어린 시절 사진까지 등장하면서, 3대에 걸친 '붕어빵 가족'이라는 반응이 이어지고 있다.

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한편 강재준과 이은형은 2017년 결혼했으며, 결혼 7년 만인 2024년 8월 아들 현조 군을 품에 안았다.

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두 사람은 현재 유튜브와 SNS를 통해 육아 일상을 공유하며 팬들과 활발히 소통 중이다.

shyun@sportschosun.com