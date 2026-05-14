“티파니 매장서 무릎 꿇었는데 카드 정지” 송하빈, 망신살 뻗친 프러포즈(‘십이층’)

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[스포츠조선 조민정 기자] 개그맨 송하빈의 굴욕적인 프러포즈 비하인드가 공개됐다.

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최근 유튜브 채널 '십이층'에는 '고수들만 안다는 자만추 방법'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 출연진들은 카페에서 번호 따기가 자연스러운 만남인지, 썸 타는 중 이상형이 나타나면 어떻게 할지 등 다양한 연애 가치관을 놓고 이야기를 이어갔다. 또 취향 차이가 큰 연인, 대화가 힘든 애인 유형 등을 두고 현실적인 토론도 펼쳤다.

특히 이날 영상에서 곽범은 후배 개그맨 송하빈의 프러포즈 일화를 공개해 웃음을 안겼다.

곽범은 "하빈이가 티파니 매장에서 무릎 꿇고 프러포즈를 했다"고 말했다. 송하빈은 연인과 함께 직접 반지를 고른 뒤 매장에서 즉석 프러포즈를 진행했다고.

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하지만 반전은 결제 순간 벌어졌다. 송하빈의 카드가 승인되지 않은 것. 결국 여자친구 카드로 대신 결제를 진행했다고 곽범은 전했다. 이를 들은 출연진들 역시 "진짜 최악이긴 한데 최고의 추억"이라며 폭소했다.

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한편 송하빈은 SNS 숏폼과 상황극 콘텐츠로 인기를 얻은 개그 크리에이터다. 특히 현실 연애 상황극 콘텐츠로 MZ세대 사이에서 큰 반응을 얻고 있다. 지난 년 결혼해 품절남 대열에 합류했다

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com