김정은, '죽음의 다이어트' 충격 근황…"과일 몇 조각으로 버티나"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김정은이 '죽음의 다이어트 중'인 근황을 공개했다.

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김정은은 지난 12일 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 그는 편안한 스트라이프 셔츠 차림으로 식탁에 앉아 과일을 먹으며 여유로운 시간을 보내고 있다. 접시 위에는 참외와 블루베리 등 간단한 식단이 담겨 눈길을 끌었다.

또 다른 사진에서는 머리를 질끈 묶으며 환하게 미소 짓는 모습도 공개했다. 꾸밈없는 자연스러운 분위기 속에서도 변함없는 미모와 밝은 에너지가 시선을 사로잡았다.

특히 게시물에는 절친인 배우 이혜영이 남긴 댓글이 화제를 모았다. 이혜영은 "네가 요만큼만 먹는다고?"라며 놀라하자, 김정은은 "물론 아니지. 죽음의 다이어트 중"이라고 답했다. 이에 차기작이 결정된 건지 팬들의 기대감을 높이고 있다.

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한편 김정은은 지난 2016년 금융업에 종사하는 동갑내기 재미교포와 결혼했다. 현재는 홍콩과 한국을 오가며 생활 중인 것으로 알려졌다.

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김정은은 지난 2월부터 공개한 글로벌 숏폼 플랫폼 '드라마박스(DramaBox)'가 제작한 54부작짜리 드라마 '사랑받는 엄마는 참지 않아'에서 주인공 '한채희' 역을 맡아 열연한 바 있다.

olzllovely@sportschosun.com