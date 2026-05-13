박정수, ♥정경호父에 건물 선물하더니…이번엔 손녀들에 '통큰 할머니 플렉스'

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 박정수가 손녀들과 함께한 쇼핑 데이트에서 통 큰 '할머니 플렉스'를 선보이며 훈훈한 웃음을 안겼다.

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13일 유튜브 채널 '웬만해선 정수를 막을 수 없다'에는 '박정수가 쏜다! 할머니 카드 믿고 '장바구니 풀소유' 실천한 손녀들'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 박정수는 손녀들과 함께 동대문 종합상가를 찾아 각종 키링과 볼펜, 소품, 화장품 등을 구경하며 쇼핑에 푹 빠진 모습을 보였다. 그는 손녀들이 마음에 드는 물건을 발견할 때마다 "더 해도 돼", "돈 쓰러 가자", "옷 사고 싶으면 사줄게"라며 지갑을 활짝 열었다.

특히 손녀들이 쇼핑 바구니를 가득 채우자 박정수는 "오늘은 다 사야 돼"라며 흐뭇한 표정을 감추지 못했다. 하지만 계산 금액이 점점 불어나자 "전세금 빼기 전에 이제 그만해"라고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다.

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손녀들 역시 "30만 원은 나올 것 같다", "40만 원 넘으면 할머니 화내실 것 같다"라며 농담을 주고받자, 박정수는 "할머니 그렇게 째째한 할머니 아니다"라고 이야기했다.

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이후 실제 결제 금액은 무려 44만 2,870원이 나왔고, 박정수는 쿨하게 카드를 꺼내 들었다. 쇼핑을 마친 박정수는 "너희들 만나서 이렇게 해주니까 기분 좋다"며 "그동안 바쁘다고 할머니 안 만나주더니 오늘은 너무 좋다"고 말해 손녀들을 향한 애정을 드러냈다.

한편 박정수는 1972년 MBC 공채 탤런트 5기로 데뷔했다. 1975년 사업가와 결혼했지만 두 자녀를 두고 합의 이혼했다. 이후 2009년부터 배우 정경호의 부친 정을영 PD와 사실혼 관계를 이어오고 있다.

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최근 박정수는 유튜브 채널을 통해 정PD를 위해 지은 압구정 건물을 공개해 화제를 모았다.

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olzllovely@sportschosun.com