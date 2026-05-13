MLB 결국 연봉상한제 도입? 선수노조 파업으로 대응하나…단체교섭 결과는

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[스포츠조선 박상경 기자] 해피엔딩과 파국의 기로다.

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메이저리그(MLB) 단체교섭이 13일(한국시각)부터 시작됐다고 AP통신 등 미국 현지 매체들이 전했다. 미국 뉴욕의 메이저리그 선수협회(MLBPA) 사무실에서 진행된 첫 회의는 2시간 동안 진행됐으며, 서로의 견해에 대한 생각을 주고 받는 형식으로 이뤄졌다. 메이저리그 단체협약은 오는 12월 1일 만료되며, MLB 구단-선수노조 측은 협상을 통해 새로운 안을 만들게 된다.

가장 최근 단체협약은 험난했다. 2021년 4월 시작된 협상이 해를 넘겨서도 결론에 이르지 못했다. 결국 롭 맨프레드 MLB 커미셔너는 직장폐쇄를 선언, 이듬해 정규시즌 184경기 취소까지 발표하기에 이르렀으나, 막판 타결이 이뤄지면서 팀당 162경기 체제를 유지할 수 있었다.

이번 협상 최대 관건은 연봉상한제 도입 여부다. 일부 구단주들은 내셔널풋볼리그(NFL), 프로농구(NBA), 북미아이스하키리그(NHL)에서 시행 중인 연봉상한제가 필요하다고 주장해왔다. MLB는 2003년부터 사치세를 도입했지만, LA다저스와 뉴욕 메츠 등 이에 아랑곳 않고 투자하는 구단들이 나타나기 시작하면서 수명이 다 했다는 평가다.

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AP통신은 '지난해 상위 5개 구단 지출액과 하위 5개 구단 지출액 격차는 역대 최고치인 4.7배로 증가했다'고 설명했다. 리그 불균형 해소 차원에서 연봉상한제 도입이 필요하다는 게 구단 측 의견이다. 최저연봉제와 함께 도입하는 게 선수들에게 이익이 될 것이라는 논리. 그러나 MLBPA는 잠재적 수익 감소를 이유로 반대의 뜻을 나타내왔다.

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맨프레드 커미셔너는 이번에도 강경한 입장이다. 그는 지난해 전미야구기자협회(BBWAA) 행사에 참가해 "나는 선수들에게 '연봉상한제는 좋은 제도'라고 설득하지 않는다. 많은 팬들은 구단 간 경쟁이 불균형하다고 생각하고 있다"고 말한 바 있다. 때문에 이번에도 직장폐쇄 뿐만 아니라 정규시즌 취소 카드를 다시 꺼내들 가능성이 제기돼 왔다.

MLBPA는 앞서 토니 클락 전 회장이 부적절한 처신으로 물러나면서 브루스 마이어 임시위원장 체제로 이번 협상에 나선다. 마이어 임시위원장은 앞선 단체협약 당시 실무자로 참가한 바 있다. 일각에선 MLBPA가 구단 측의 강경 기조에 대응하기 위해 1994년처럼 파업 카드를 꺼내들 수도 있다는 전망을 하기도 했다. 당시 파업 여파로 포스트시즌 및 월드시리즈가 취소된 바 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com