'열애 고백' 서인영, 이혼 후 만난 ♥남친과 러브스토리 "눈 안 피하고 인사..매력적"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 서인영이 현재 남자 친구와의 러브스토리를 공개했다.

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13일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '남자가 한 번도 끊긴 적이 없다는 연애 고수 서인영의 연애 비법 (+모태 솔로 찰스엔터)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 서인영은 "나는 초등학생 때부터 연애를 쉰 적이 없다"고 밝혔다. 이에 현재도 연애 중이냐는 질문에 "당연하다. 나는 항상 현재 진행형이다. (연애를) 쉰 적이 없다"고 열애 사실을 솔직하게 털어놨다.

이어 서인영은 소개팅 꿀팁도 공개했다. 그는 "소개팅할 때도 포즈를 신경 써야 한다. 들어갈 때 몸매를 좋게 한 다음에 인사하고 절대 눈 시선 피하면 안 된다. 기선 제압을 해야 한다"며 자신만의 노하우를 전수했다.

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또 현재 남자 친구와의 첫 만남 스토리도 밝혔다. 서인영은 "어떤 남자가 완전 내 스타일은 아니었다. 그런데 첫 만남 자리에 내 친구들이 4~5명이 있었다. 솔직히 오기 힘든 자리지 않냐. 원래 소개팅은 그다음 날이었는데 내가 갑작스럽게 '여기 와줄 수 있냐'고 했다. 이거 취소하면 안 만나야겠다고 생각했다"며 당시를 떠올렸다.

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이어 "그런데 딱 들어왔는데 웃으면서 눈을 안 피하고 '안녕하세요'라고 인사하는데 그게 너무 매력적이었다. 그래서 만났다"며 "지금 남자 친구 이야기다"라고 말했다.

앞서 서인영은 지난 3월 유튜브 채널을 통해 이혼 후에도 여전히 사랑을 꿈꾼다고 밝힌 바 있다. 당시 그는 "나는 항상 사랑을 꿈꾼다. 남자 친구가 빈 적이 없다. 사랑이 없으면 못 산다"며 "내 남자한테 잘하려고 노력한다. 그런데 그 사람 입장은 안 들어봐서 모르겠다"고 솔직하게 말했다.

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한편 서인영은 2023년 비연예인 사업가와 결혼했지만 이듬해 이혼했다.