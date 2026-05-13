'충주걸' 최지호, '전 충주맨' 김선태 저격 "단가 1억이라고..골드버튼 매달고 다녀"

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[스포츠조선 조윤선 기자] '충주걸' 최지호 주무관이 '전 충주맨' 김선태를 유쾌하게 저격했다.

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13일 유튜브 채널 '노빠꾸탁재훈'에는 '충주걸 최지호, 도망친 22만의 구독자를 추노 하러 나온 전 충주맨 김선태의 마지막 잎새'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 '충주맨' 김선태의 후임으로 충주시 유튜브 채널을 운영 중인 충주시청 뉴미디어 팀 소속 최지호 주무관이 등장했다. 그는 출연 이유에 대해 "나를 홍보해야 충주시 유튜브도 홍보가 같이 된다"고 말했다.

이에 탁재훈은 "충주맨도 출연한 적이 있다. 그런데 갑자기 비보가 전해졌다"며 "김선태 씨에게 한말씀 해달라"고 요청했다.

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그러자 최 주무관은 깊은 한숨을 내쉰 뒤 "혼자만 잘 먹고 잘 사시니까 좋냐"고 말해 웃음을 안겼다. 신규진은 "요즘 (김선태가) 유튜브 올리기만 하면 그냥 100만 넘고 너무 잘 되더라"고 말했고, 최 주무관은 "단가가 1억이라더라"고 밝혔다.

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탁재훈은 "이제 김선태 씨는 충주에서 못 사는 거냐"고 물었고, 최 주무관은 "잘 살고 계신다. 목에 골드버튼 매달고 잘 다닌다"고 답해 웃음을 더했다.

또 김선태와 연락하고 지내느냐는 질문에는 "조회수나 뭐가 잘 안될 때 항상 내가 먼저 연락하는데 전 여친처럼 질척거린다고 하더라. 까먹으려고 하면 나타난다고 했다"고 전해 웃음을 안겼다.