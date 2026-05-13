김민식PD "퇴출 당했지만 매달 1000만원 꽂혀"…유재석도 놀란 '노후 설계' ('유퀴즈')

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[스포츠조선 정안지 기자]김민식 전 MBC PD가 구조조정 당했음에도 매달 1,000만 원의 현금 흐름을 만드는 비결을 공개했다.

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13일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 측은 "'월천거사' 김민식 PD가 말하는 부자의 핵심 요소. 은퇴 후 월 천 버는 비법까지 대공개!"라는 제목으로 예고편을 공개했다.

이날 김민식 PD는 "2020년 회사에서 구조조정 당했는데 '월천거사'가 됐다"라고 밝혀 시선을 집중시켰다. '월천거사'란 월 수익 천만 원을 올리는 은퇴자를 말한다. 김민식 PD는 과거 MBC '내조의 여왕'와 '뉴 논스톱' 등을 연출했다.

유재석은 "한 달에 월 천만 원이 들어오게 미리 설계를 해놓으셨다"라고 하자, 김민식 PD는 "나 연금술사다. 연금 받아서 술 사는 사람"이라고 말했다.

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이어 그는 월 천만 원 수령을 위한 은퇴 준비 팁에 대해 "목돈, 보너스가 들어오면 30년 후의 김민식이 나타난다. '그 돈 나 줘라. 너는 다음 달에도 월급 나오지 않나'"라며 현재 보다 미래의 나를 먼저 생각하는 습관을 꼽았다.

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김민식 PD는 "스무 살의 목표가 '언젠가 나는 부자가 된다'였다. 부자가 되기 위해 뭘 해야 하나 공부했는데, 사람들이 부자가 되기 위한 세 가지 길이 있다고 하더라"면서 "벌고, 모으고, 불리고. 소득, 저축, 투자다"라고 말했다. 이어 그는 "20대 때 소득, 저축, 투자 앞에 중요한 뭔가가 있다는 걸 깨달았다"라며 돈을 벌기 위한 핵심 요소에 대해 이야기를 했지만, '삐'처리돼 본 방송에 관심이 쏠렸다.

또한 김민식 PD는 자신의 투자 실패담도 가감 없이 공개했다. 그는 "마포 아파트를 팔고 분당으로 이사했는데, 내가 산 뒤로 집 값이 바로 떨어지더라"라면서 "자녀 교육 때문에 도곡동 전셋집을 구하려다 분당 아파트를 처분했는데, 얼마 지나지 않아 가격이 두 배로 뛰었다"고 회상했다. 그러면서 "내가 사면 내리고, 내가 팔면 오른다"며 씁쓸한 웃음을 지어 웃음을 자아냈다.

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anjee85@sportschosun.com