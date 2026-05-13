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김민식PD "퇴출 당했지만 매달 1000만원 꽂혀"…유재석도 놀란 '노후 설계' ('유퀴즈')

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김민식PD "퇴출 당했지만 매달 1000만원 꽂혀"…유재석도 놀란 '노후 설계' ('유퀴즈')

[스포츠조선 정안지 기자]김민식 전 MBC PD가 구조조정 당했음에도 매달 1,000만 원의 현금 흐름을 만드는 비결을 공개했다.

13일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 측은 "'월천거사' 김민식 PD가 말하는 부자의 핵심 요소. 은퇴 후 월 천 버는 비법까지 대공개!"라는 제목으로 예고편을 공개했다.

이날 김민식 PD는 "2020년 회사에서 구조조정 당했는데 '월천거사'가 됐다"라고 밝혀 시선을 집중시켰다. '월천거사'란 월 수익 천만 원을 올리는 은퇴자를 말한다. 김민식 PD는 과거 MBC '내조의 여왕'와 '뉴 논스톱' 등을 연출했다.

유재석은 "한 달에 월 천만 원이 들어오게 미리 설계를 해놓으셨다"라고 하자, 김민식 PD는 "나 연금술사다. 연금 받아서 술 사는 사람"이라고 말했다.

이어 그는 월 천만 원 수령을 위한 은퇴 준비 팁에 대해 "목돈, 보너스가 들어오면 30년 후의 김민식이 나타난다. '그 돈 나 줘라. 너는 다음 달에도 월급 나오지 않나'"라며 현재 보다 미래의 나를 먼저 생각하는 습관을 꼽았다.

김민식PD "퇴출 당했지만 매달 1000만원 꽂혀"…유재석도 놀란 '노후 설계' ('유퀴즈')

김민식 PD는 "스무 살의 목표가 '언젠가 나는 부자가 된다'였다. 부자가 되기 위해 뭘 해야 하나 공부했는데, 사람들이 부자가 되기 위한 세 가지 길이 있다고 하더라"면서 "벌고, 모으고, 불리고. 소득, 저축, 투자다"라고 말했다. 이어 그는 "20대 때 소득, 저축, 투자 앞에 중요한 뭔가가 있다는 걸 깨달았다"라며 돈을 벌기 위한 핵심 요소에 대해 이야기를 했지만, '삐'처리돼 본 방송에 관심이 쏠렸다.

또한 김민식 PD는 자신의 투자 실패담도 가감 없이 공개했다. 그는 "마포 아파트를 팔고 분당으로 이사했는데, 내가 산 뒤로 집 값이 바로 떨어지더라"라면서 "자녀 교육 때문에 도곡동 전셋집을 구하려다 분당 아파트를 처분했는데, 얼마 지나지 않아 가격이 두 배로 뛰었다"고 회상했다. 그러면서 "내가 사면 내리고, 내가 팔면 오른다"며 씁쓸한 웃음을 지어 웃음을 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com

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