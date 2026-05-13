서동주, '임신 성지' 130년 한의원서 절박한 심정 "난자 채취 10번-유산 이후 최선"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 서동주가 오랜 난임과 유산의 아픔을 털어놓으며 임신을 위해 노력 중인 근황을 공개했다.

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최근 유튜브 채널 '서동주의 또.도.동'에는 서동주가 남편과 함께 경주의 한 유명 한의원을 찾는 모습이 담긴 영상이 공개됐다.

이날 서동주는 난임 부부들 사이에서 '임신 성지'로 불린다는 한의원을 방문했다. 그는 "예전에 방송에서 봤는데 장항준 감독님과 김은희 작가님 부부가 그 한의원에 다녀온 뒤 임신이 됐다고 하시더라"며 "그런 전설이 내려오는 곳이다. 웬만한 사람들은 다 거기 가서 임신이 됐다고 들었다"고 말했다.

이어 "130년이 넘은 한의원인데 예약에 성공했다"며 "너무 설레고 드디어 전설의 그 장소를 가는구나 싶어서 어젯밤 설레는 마음으로 잠들었다"고 기대감을 드러냈다.

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실제로 도착한 한의원은 오랜 전통이 느껴지는 신비로운 분위기를 풍겼다. 100% 예약제로 운영된다는 한의원 내부를 둘러본 서동주는 "느낌이 너무 좋다. 여러분 제가 드디어 이곳에 입장하게 됐다. 눈물이 앞을 가린다"며 들뜬 마음을 감추지 못했다.

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이후 서동주는 한의사와 본격적인 상담을 진행했다. 그는 10번의 난자 채취와 시험관 시술, 그리고 한 차례 유산 경험까지 솔직하게 털어놨다. 서동주는 "신기하게 제 상황을 가볍게 듣고 진맥만 짚었는데 모든 걸 다 아시더라"며 놀라움을 드러냈다.

이어 진료 결과에 대해 "결론적으로는 제가 체력이 너무 좋다고 하시더라"며 "성격도 긍정적이라 힘든 줄 모르고 일을 너무 많이 하는 스타일이라 몸을 너무 혹사하면서 살았던 것 같다고 했다"고 전했다.

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또 "지금은 커피를 줄였는데 예전에는 정말 많이 마셨다"며 "그것까지 다 맞히셔서 진짜 소름 돋았다"고 털어놨다.

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집으로 돌아온 서동주는 담담한 심경도 밝혔다. 그는 "이번 여행은 정말 힘들었지만 무엇보다 뿌듯하다"며 "병원을 옮긴 것, 이번에 한의원에 간 것까지 결과와 상관없이 인간으로서 할 수 있는 최선은 다 하고 있다는 느낌이 든다"고 말했다.

이어 "그 유명하다는 한의원까지 가보고 좋은 병원으로 옮겼는데도 임신이 안 된다면 그것 또한 내 운명이라고 받아들일 수 있을 것 같다"며 "오히려 마음이 홀가분해졌다"고 고백했다.

한편 서세원과 서정희의 딸인 서동주는 지난 2010년 미국에서 결혼했으나 2014년 이혼했다. 이후 활발한 방송 활동을 이어온 그는 지난해 6월 29일 경기 성남시에서 4세 연하의 비연예인과 재혼했다. 남편은 방송인 장성규가 소속된 회사의 이사로 재직 중인 것으로 알려졌다.

shyun@sportschosun.com