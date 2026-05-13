김구라 "6살 늦둥이 딸, 한달 학원비 180만원...그리와 180도 달라"('라스')

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 김구라가 6살 늦둥이 딸의 교육을 위해 아낌없이 투자하는 근황을 공개했다.

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13일 MBC '라디오스타'측은 "김성은이 강력 추천하는 학원은?"이라는 제목의 예고편을 공개했다.

이날 김구라는 자식 교육 관련 언급에 "교육관이 바뀌었다. 동현이 키울 때는 공부를 안 시켰다. 어렸을 때부터 방송했기 때문이다. 그런데 둘째 딸은 공부를 시킨다. 이것저것 똘똘하다"라며 자랑을 시작했다.

그는 "당찬 걸 언제 느꼈냐면 귀신이 '내 다리 내놔'라는 영상을 보여줬다. 내가 '내 다리 내놔' 하면서 장난을 쳤는데, '네 다리 네가 챙겨'라고 하더라"고 말해 폭소를 자아냈다. 그러면서 김구라는 "'우리 딸이 다르구나' 느꼈다"라고 떡잎부터 남다른 딸의 대답에 흐뭇한 미소를 지었다.

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김구라는 최근 딸 교육에 대한 투자도 아끼지 않고 있다. 최근 김구라는 "딸이 영어유치원에 다니는데 한 달 학원비만 180만 원 정도 든다"라고 밝힌 바 있다.

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또한 김구라는 지난달 5일 유튜브 채널 '스톡킹'에서 "송도에 국제학교가 있지 않냐. 늦둥이 딸을 (국제학교에) 넣어보려고 다녀왔다"라며 딸의 교육을 위해 적극적으로 고민 중인 근황을 공개했다.

한편, 김구라는 2020년 12세 연하의 비연예인과 재혼한 후 2021년 늦둥이 딸을 얻어 많은 축하를 받았다.

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anjee85@sportschosun.com