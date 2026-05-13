'문원♥' 신지에 "이혼은 빨리" 악담 변호사…동료도 "인간이 할짓이냐" 절레절레

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 신지와 문원 부부에 악담을 한 변호사에 동료 변호사도 고개를 내저었다.

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고상록 변호사는 12일 자신의 개인 채널에 "전국민적으로 그 욕을 다 먹고도 본인이 좋아서 결혼한다는데 거기다 대고 다시 악담을 쏟아붓는 게 인간이 할 짓이냐"라고 비난했다.

그는 "나도 유튜브 채널을 운영하고 있지만 솔직히 변호사 직함 달고 정신 나간 소리하는 변호사들이 너무 많다"고 쓴소리를 했다.

이지훈 변호사는 7일 자신의 채널을 통해 '주변의 반대를 뚫고 난이도 높은 결혼을 한 여자가 행복하기 위한 5가지 필수템(신지 결혼 축하 메시지)'라는 제목의 영상을 통해 "신지가 내 여동생이었다면 난 절대 결혼 안 시킨다. 안 시키는 게 정도가 아니라 결혼 못하게 할 것"이라고 말했다.

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그는 "결혼은 신중하게 하되 이혼은 신속하게 해야한다. 결혼 과정에서 속은 게 있다 싶으면 자신만 생각하고 신속하게 결정했으면 한다. 부부 재산 약정도 체결했으면 좋았을 텐데 했는지 모르겠다"며 문원이 전처에서 얻은 딸과의 관계까지 언급했다.

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특히 이 변호사의 발언은 신지가 문원과 결혼식을 올린지 일주일도 안된 시점에서 나온 것이라 많은 이들의 공분을 샀다. 신지와 문원은 지난 2일 서울 모처에서 결혼식을 올렸다. 신지와 문원은 문원이 초혼이 아닌 재혼이라는 점, 전처와의 사이에서 이미 아이가 있다는 점, 코요태와의 상견례 자리에서 '신지가 누군지 몰랐다'는 등의 경솔한 발언을 한 점 등 때문에 결혼 전 많은 반대에 부딪혔으나 결국 모든 루머를 잠재우고 사랑의 결실을 맺었다. 이런 두 사람의 서사가 있는 만큼, 결혼식을 올린지 일주일도 안된 시점에서 '이혼'을 운운한 이 변호사의 발언은 '조언을 가장한 악담'이라는 지적이 이어졌다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com