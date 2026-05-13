양상국, '태도 논란'에 굴복…가치관도 바꿨다 "어디 여자가 집에 혼자 가냐" ('옥문아')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] '옥문아' 양상국이 태도 논란 후 연애관까지 바뀌었다.

Advertisement

13일 KBS2 '옥탑방의 문제아들' 측은 '경상도 남매의 서울 옥탑방 적응기 비비 양상국'이라는 제목의 예고 영상을 공개했다.

'김해 왕세자'로 전성기를 맞이한 양상국은 최근 인기를 실감한다며 "차를 타고 지나가도 '양상국이다'라고 한다"고 자랑했다.

하지만 전성기를 맞이하자마자 연이은 태도 논란으로 구설수에 오른 양상국. 그중 양상국은 '핑계고'에서 "경상도 남자들은 여자친구를 집에 데려다 준 적이 없다"고 말했다 논란이 된 부분을 언급했다. 이후 생각의 변화가 있냐는 말에 양상국은 "어디 여자가 집에 혼자 가냐. 내가 데려다줘야 한다"고 소리쳐 웃음을 안긴다.

Advertisement

한편, 최근 '김해 왕세자'라는 캐릭터로 인기를 모으고 있는 양상국은 연이은 태도 논란으로 비호감 이미지까지 얻고 있다. '핑계고'에 이어 지난 9일 방송된 tvN '놀라운 토요일'에서도 고성을 지르고 후배 개그맨 김해준의 상황극을 받아주지 않고 발길질까지 하는 모습으로 논란이 됐다.

Advertisement

이에 대해 양상국은 한 매체와의 인터뷰를 통해 "'핑계고'에서는 센 척하듯 말했지만 사실 아니다. 마지막 연애에서도 2년을 매일 데려다 줬다"며 "하지만 '경상도 남자' 캐릭터로는 그렇게 말을 하면 안 될 거 같아 강하게 이야기하다 보니 선을 넘은 거 같다. 실제로는 그런 사람이 아닌데 저도 모르게 오버해서 한 발언들이 보시는 분께 불편함을 드린 거 같다 죄송하다"고 사과했다.

wjlee@sportschosun.com