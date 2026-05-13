고소영, '샤넬 굴러다니는' 옷방...'300억 건물' 위화감 논란 잊었나

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 고소영이 초호화 명품 컬렉션이 담긴 드레스룸을 공개하며 또다시 '위화감' 논란에 휩싸였다.

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앞서 300억 원대 건물을 소개해 갑론을박을 불렀던 데 이어, 이번에는 샤넬과 에르메스 등 럭셔리 아이템으로 가득한 옷방이 화제의 중심에 섰다.

지난 12일 고소영의 유튜브 채널에는 '데뷔 35년 만에 처음으로 공개하는 인간 샤넬 고소영 옷방'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 고소영은 30년 넘게 모아온 명품백과 의류들로 가득 찬 드레스룸을 직접 소개했다. 어머니와 이모에게 물려받은 빈티지 샤넬백부터 희귀 기내용 세트, 연말 선물로 받은 가방까지 등장하며 눈길을 끌었다.

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특히 제작진은 드레스룸 곳곳에 놓인 가방들을 보며 "샤넬이 굴러다닌다"고 감탄했고, 고소영은 "딸에게 일부는 물려주고 일부는 팔 생각"이라고 말했다.

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이어 고소영은 자신의 첫 에르메스 버킨백도 공개했다. 그는 "예전에는 지금처럼 구하기 어렵진 않았다"며 "요즘은 가방 하나를 사기 위해 원치 않는 제품까지 함께 구매해야 하는 분위기라 한동안 안 갔다"고 털어놨다.

또 "버킨백이 10개 넘느냐"는 질문에는 "넘는다. 솔직해야 하니까"라고 답하며 웃음을 보였다.

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영상 말미 고소영은 "민낯을 보여준 느낌"이라며 "물건이 많은 것에 대해서 반성도 한다. 그래도 하나하나 아끼고 관리하면서 보관한 것"이라고 덧붙였다.

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다만 이번 영상 공개 이후 온라인에서는 엇갈린 반응이 이어지고 있다.

일부 네티즌들은 "오랜 시간 모은 컬렉션이라 관리가 대단하다", "고소영다운 클래스"라는 반응을 보였지만, 또 다른 이들은 "이 시국에 지나친 명품 자랑 같다", "상대적 박탈감이 느껴진다", "샤넬이 굴러다닌다는 표현 자체가 위화감 든다" 등의 반응을 보였다.

앞서 고소영은 지난 1월 남편 장동건과 공동 소유한 서울 한남동 건물을 소개하며 "우리 건물 효자야"라고 언급해 논란에 휩싸인 바 있다. 당시 해당 건물의 시세가 약 300억 원대로 알려지면서 온라인상에서는 "현실감 없는 부자 콘텐츠 같다"는 반응과 함께 갑론을박이 이어졌고, 결국 관련 영상은 삭제됐다.

narusi@sportschosun.com