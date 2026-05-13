전지현, 인터뷰 중 구교환 잡도리.."너 질문을 몇 개나 하는거야?"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 전지현이 배우 구교환의 질문 폭주에 현실 리액션을 보여 웃음을 자아냈다.

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12일 '쇼박스' 유튜브 채널에는 영화 '군체' 팀 전지현, 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록이 출연한 영상이 공개됐다.

이날 배우들은 제작진이 제시한 단어를 두고, 하나씩 질문을 던져 답을 추리하는 퀴즈를 진행했다.

구교환은 제작진에게 "면세점에서 판매하는 건가요?"라고 질문을 한 다음, 궁금증이 가시지 않자 "팔아요? 안 팔아요?"라고 덧붙였다.

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그때 전지현은 연속으로 질문을 던진 구교환에게 "너 질문 몇 개 하는 거야, 지금? 얘 혼자 왜 이래"라며 현실 반응을 보여 폭소를 안겼다. 구교환은 "(제작진이) 친한 형이라 그냥 물어본 거야"라고 능청스레 말해 다시금 웃음을 자아냈다.

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전지현은 구교환이 상의 없이 독단적으로 질문하자, "야! 하지마"라며 구교환을 필사적으로 말리기도 했다.

한편 '군체'는 정체불명의 감염 사태가 발생하고, 봉쇄된 건물 안에 고립된 이들이 감염자에 맞서면서 벌어지는 이야기를 그린다. 전지현·구교환·지창욱·신현빈·김신록 등이 출연하며 연상호 감독이 연출을 맡았다. 오는 21일 개봉.

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joyjoy90@sportschosun.com