“몰래 촬영 맞다, 영상 삭제” ‘생활의 달인’ 제작진, 과욕 논란 고개 숙였다

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[스포츠조선 조민정 기자] SBS '생활의 달인' 제작진이 촬영 논란과 관련해 공식 사과했다. 허가 없이 촬영된 베이커리 업장이 방송에 노출됐다는 지적이 나오면서다.

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'생활의 달인' 측은 12일 "제작 과정에서 과도한 취재로 문제가 발생했다"며 "제작진의 잘못을 인정하고 깊이 사과드린다"고 밝혔다. 이어 "관계자들을 직접 찾아뵙고 사죄의 뜻을 전할 예정"이라고 덧붙였다.

또한 "문제가 된 영상은 현재 삭제 조치했으며, 충분한 검토를 거친 뒤 재편집해 다시 공개할 계획"이라고 설명했다.

앞서 11일 방송된 '빵의 전쟁-대한민국 최고의 크루아상' 편에서는 전국 유명 베이커리를 소개하는 과정에서 한 업장이 등장했다. 하지만 해당 가게 측은 사전 촬영 동의가 없었다고 주장하며 강하게 반발했다.

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베이커리 사장 A씨는 "방송에 대해 어떤 허락도 한 적이 없다"며 "바쁜 영업 중인데 일방적인 촬영은 기만처럼 느껴진다"고 토로했다. 이어 "촬영하지 말라고 분명히 밝혔음에도 제작진이 떠나지 않고 휴대전화로 몰래 찍었다"며 경찰 신고까지 언급했다고 주장했다.

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논란이 커지자 SBS 측은 "이번 일을 계기로 내부 제작 시스템을 점검하고 같은 일이 반복되지 않도록 하겠다"고 재차 사과했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com