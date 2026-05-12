'충격적 보도' 구단이 이정후 처분을 원한다? 트레이드설의 진실은

샌프란시스코 자이언츠 이정후. AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]샌프란시스코 자이언츠가 이정후를 비롯한 '값비싼' 선수들을 처분하고 싶어한다는 언론 보도가 나왔다. 트레이드설이 제기된 배경인데, 진실은 무엇일까.

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11일(이하 한국시각) 미국 'USA투데이' 밥 나이팅게일 기자는 "샌프란시스코가 약 6억달러에 달하는 스타 플레이어들을 트레이드 하고 싶어한다"고 전했다.

이 매체는 "샌프란시스코는 외야수 이정후(계약 잔여액 8500만달러), 유격수 윌리 아다메스(계약 잔여액 1억6100만달러), 1루수 라파엘 데버스(계약 잔여액 2억2650만달러), 맷 채프먼(계약 잔여액 1억2500만달러)을 내보내고 새롭게 팀을 리빌딩하고 싶어한다"고 보도했다.

결국 자신들의 투자가 실패했음을 인정하고, 젊은 선수들을 육성하면서 새로운 팀을 장기적 관점에서 만들어가겠다는 뜻이다. 그러면서 샌프란시스코 구단에 대해 "서부 최악의 투자 실패를 한 구단"이라고 평가했다.

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다만 상당히 충격적인 보도다. 이정후의 감이 좋지 않을때, 그의 활용 가치나 성적에 대해 비판하는 뉴스는 있었지만 이렇게 구단이 직접적으로 고액 연봉자들을 정리하고 싶어한다는 소식이 나온 것은 이번이 처음이다.

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실제로 샌프란시스코는 최근 골드글러브 2회 수상에 빛나는 포수 패트릭 베일리를 트레이드 시켰다. 클리블랜드 가디언즈와의 트레이드를 통해 전체 29번째 1라운드 신인 지명권을 얻었다. 버스터 포지가 팀 체질 개선이 필요하다고 판단했고, 베일리 트레이드가 시발점이 될 수 있다는 뜻이다.

샌프란시스코의 유일한 한국인 선수이자, 팀내 간판 선수 중 한명인 이정후 역시 고액연봉자이기 때문에 계속해서 타깃이 되고 있다. 샌프란시스코는 2024시즌을 앞두고 이정후에게 6년 1억1300만달러(약 1678억원)라는 초대형 계약을 안겼다. 당시 미국에서 예측한 액수보다도 훨씬 큰 금액을 안길 정도로 자신감이 있었고, 이정후는 올해로 빅리그 3년차를 맞이했다. 첫해 부상으로 일찍 시즌을 마감했고 작년과 올해 기대만큼의 활약을 보여주지 못하면서 트레이드설이 잊을만 하면 한번씩 터져나오고 있다.

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특히 이정후 뿐만 아니라 아다메스와 채프먼까지 '처분'하고 싶어한다는 것은 상당히 놀랍다. 핵심 선수들을 다 팔고 싶다는 건데, 과연 이게 성사될 수 있을까. 가능성은 희박하다.

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'스포팅 뉴스'는 "이 선수들에게 관심을 보이는 팀은 있을 수 있지만, 이들을 트레이드 해서 샌프란시스코가 뭘 얻을 수 있겠나. 하지만 현실적으로 거의 불가능에 가깝고, 샌프란시스코 역시 이들 대신 데려오는 선수들이 그다지 충분한 가치는 없을 수 있다"고 전망했다. 또 "샌프란시스코가 (이정후를 비롯한)이 선수들을 내보내고 싶어하지만, 올해 트레이드 마감일이나 오프시즌에 실제로 실행하기는 말처럼 쉽지는 않을 것"이라고 덧붙였다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com