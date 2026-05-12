권오중 '희귀질환' 아들이 해냈다...그림 출품→완판 소식에 '울컥'

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 권오중이 발달장애를 앓고 있는 아들 권혁준의 작품이 아트페어에서 판매된 기쁜 소식을 전했다.

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권오중은 12일 자신의 SNS에 "아들 혁준 군이 사랑으로 기쁨으로 그린 작품을 귀중한 두 분께 평생 함께 나눌 수 있음에 너무 귀중하고 감사하다"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속 권오중 부부는 아들 혁준 군의 작품이 판매되자 기념사진을 촬영 중이다. 권오중 아들은 지난 7일 개막한 '아트페어대구' 전시장에 권혁준 작가로 여러 작품을 출시했다.

권오중은 엄지를 치켜세우며 아들의 성과를 누구보다 자랑스러워했다. 중앙에 선 혁준 군은 자신의 작품 앞에서 수줍으면서도 뿌듯한 표정을 짓고 있어 눈길을 끈다.

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권오중은 "두 분 소중한 콜렉터님, 위로와 평강과 축복이 늘 함께하시길 그 진심이 잘 전달되길 바라고 기도한다. 감사하다"라고 덧붙이며 작품을 선택해 준 이들에게 깊은 감사의 뜻을 표했다.

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권오중의 아들은 전 세계에서 15명, 국내에서는 단 1명만 해당하는 매우 드문 희귀질환 발달장애를 앓고 있다.

이러한 가운데 권오중은 어린 시절부터 아들의 남다른 그림 재능을 발견하고 꾸준히 지원해 왔으며, 예술의전당 전시를 시작으로 올해는 시애틀, 뉴욕이 초대된 것으로 알려졌다.

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한편, 권오중은 지난 1996년 6살 연상 엄윤경 씨와 결혼했다.

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anjee85@sportschosun.com