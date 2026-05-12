“요한계시록 작업 중” 크리스천 개종 조혜련, 성경 연구 몰두 근황

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 조혜련이 신앙에 몰두한 근황과 함께 성경책 작업에 돌입했다는 소식을 전?다.

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조혜련은 12일 SNS에 "성경 연구하는 시간이 너무 감사하고 행복하다"며 "앞으로 나올 '잘보이는 요한계시록', 기도 많이 해 달라"는 글과 함께 사진을 공개했다.

사진에는 책상 위에 펼쳐진 성경책과 참고 서적들, 노트북으로 작업 중인 모습이 담겼다. 노트북 화면에는 요한계시록 관련 내용이 정리돼 있고 주변에는 여러 권의 책이 쌓여 있어 집필에 집중하고 있는 분위기를 전했다. 특히 '잘보이는 요한계시록 작업 중'이라는 문구가 더해져 그의 현재 작업 상황을 짐작케 했다.

이와 함께 조혜련은 최근 유튜브 콘텐츠에서도 종교를 둘러싼 발언으로 웃음을 안겼다. 지난 9일 공개된 '이용진 유튜브' 영상에서 상황극 도중 한 출연자가 "사이비 종교 안 믿는다"고 말하자 조혜련은 "나는 크리스천이다. 예전에는 그쪽이었지만 지금은 크리스천"이라고 받아쳐 유쾌한 반응을 이끌어냈다.

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한편 조혜련은 과거 창가학회 신자였으나 현재는 개종해 기독교 신앙을 이어가고 있으며 최근에도 방송과 공연을 병행하며 활발한 활동을 이어가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com