최고기♥이주은, 난데없는 혼전임신설 몸살.."제게 딸이 있다" 발언 오해

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[스포츠조선 정유나 기자] 유튜버 최고기와 이주은 커플이 상견례 영상 이후 '혼전 임신설'에 휩싸인 가운데, 최고기가 직접 의연한 반응을 보였다.

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9일 최고기의 유튜브 채널에는 '방송 뒷이야기입니다'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상 속 최고기는 이주은과의 결혼 허락을 받기 위해 예비 장인어른과 처음 마주한 자리에서, 홀로 딸을 키우고 있다는 사실을 직접 털어놓았던 긴박했던 당시를 회상했다.

두 사람은 결혼을 앞두고 이주은의 부모에게 정식으로 인사를 드리기 위해 제주도를 찾았다고 밝혔다. 최고기는 "아버님 허락을 받으러 가기 전까지 정말 긴장했다"며 당시를 떠올렸다.

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식사 자리에서 처음에는 화기애애한 분위기가 이어졌지만, 최고기가 홀로 딸을 키우고 있다는 사실을 털어놓으면서 분위기가 무거워졌다고. 최고기는 "정적이 흐르는 가운데 '드릴 말씀이 있다. 제게 딸이 있다'고 말씀드렸다"며 "아버님이 당황하시고 충격도 받으셨다"고 말했다.

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이후 두 사람은 다음 날 다시 이주은의 부모를 찾아갔고, 최고기는 "주은이와 딸 솔잎이를 함께 행복하게 해주겠다고 말씀드렸다"며 진심을 전했다. 결국 이주은의 아버지는 최고기를 "우리 집의 새로운 가족이 될 사람"이라고 소개했고, 두 사람은 결혼 허락을 받게 됐다고 밝혔다.

그런데 해당 영상이 공개된 후 일부 매체들이 최고기의 "제게 딸이 있다"는 발언을 두고 두 사람이 혼전임신 사실을 고백한 것처럼 보도하면서, 온라인상에서는 이주은의 임신설 등 오해가 확산됐다.

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이에 최고기는 유튜브 채널 댓글을 통해 한 네티즌이 허위 기사와 루머를 언급하자 "지나갈 바람 정도라 생각합니다ㅎㅎ 신경 써주셔서 감사합니다"라고 의연하게 답했다.

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앞서 최고기는 최근 방송된 TV CHOSUN 'X의 사생활'을 통해 연인 이주은과의 관계를 처음으로 공개했다. 이주은은 최고기의 유튜브 채널 PD로, 방송에서 최고기는 프러포즈 반지를 건네며 진심 어린 청혼을 해 눈길을 끌었다. 두 사람은 올해 제주도에서 결혼식을 올릴 예정이다.

한편 최고기는 유튜버 유깻잎과 지난 2016년 혼전임신으로 결혼해 딸 솔잎 양을 낳았지만 2020년 이혼했다. 딸은 최고기가 육아 중이다.

jyn2011@sportschosun.com