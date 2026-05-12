이정후, 2안타 1득점→경기 흐름을 바꿔놨다…4경기 연속 안타, 팀은 9대3 대승

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[스포츠조선 고재완 기자] "역시 이정후!" 소리가 절로 나오는 한판이었다. KBO리그 키움 히어로즈에서 한솥밥을 먹던 '절친'들의 빅리그 맞대결에서 이정후(28·샌프란시스코 자이언츠)가 판정승을 거두며 팀의 연승을 이끌었다. 반면 김혜성(27·LA 다저스)은 침묵하며 팀의 3연패를 지켜봐야 했다.

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샌프란시스코는 12일(한국시각) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 다저스타디움에서 열린 LA 다저스와의 원정 경기에서 화력쇼를 선보이며 9대3으로 대승했다. 이날 승리로 샌프란시스코는 2연승을 질주했고, 다저스는 샌디에이고 파드리스에 지구 1위 자리를 내주며 2위로 내려앉았다.

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이날 이정후는 1번 타자 겸 우익수로 선발 출전해 5타수 1안타 1득점 1사구를 기록했다. 수치상으로는 평범해 보일 수 있지만, 그 안타 하나가 경기의 흐름을 완전히 바꿨다.

경기 초반은 다저스의 '괴물' 사사키 로키의 구위에 고전했다. 1회 첫 타석에서 시속 160㎞(97.7마일) 강속구를 받아쳐 날카로운 타구를 만들었으나 좌익수 정면으로 향하는 불운을 겪었다. 이후 삼진과 땅볼로 물러나며 침묵하는 듯했던 이정후는 3-3으로 맞선 7회초 진가를 발휘했다.

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바뀐 투수 알렉스 베시아를 상대로 초구 패스트볼을 공략해 우전 안타를 만들어내며 출루에 성공했다. 이 안타는 대거 3득점을 올린 빅이닝의 서막이었다. 이정후는 후속 타자들의 안타로 3루까지 진루한 뒤, 라파엘 데버스의 밀어내기 볼넷 때 홈을 밟아 결승 득점의 주인공이 됐다. 4경기 연속 안타 행진을 이어가며 '리드오프'로서의 역할을 톡톡히 해냈다.

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다저스 선발 사사키는 5이닝 동안 6피안타 5탈삼진 3실점으로 버텼으나, 샌프란시스코의 끈질긴 타선을 압도하지는 못했다. 샌프란시스코는 루이스 아라에즈, 윌리 아다메스 등 주축 타자들이 골고루 멀티 히트를 기록하며 다저스 마운드를 맹폭했다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com