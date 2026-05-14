피자 60판 받았었는데... 올해 또 그곳에서 슈퍼캐치라니. '트중박' 이러다 홍보대사 될라

13일 잠실야구장에서 열린 삼성과 LG의 경기, 7회초 2사 3루 박해민이 구자욱의 타구를 잡아내고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.13/

13일 잠실야구장에서 열린 삼성과 LG의 경기, 7회초 2사 3루 박해민이 구자욱의 타구를 잡아내고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.13/

13일 잠실야구장에서 열린 삼성과 LG의 경기, 7회초 2사 3루 박해민이 구자욱의 타구를 잡아내고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.13/

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[스포츠조선 권인하 기자]'도미노 피자' 광고판이 명당인 걸까.

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LG 트윈스 중견수 박해민이 또한번 도미노 피자 광고판 앞에서 슈퍼 캐치를 선보였다.

박해민은 13일 잠실에서 열린 삼성 라이온즈와의 홈경기에서 무려 세차례나 슈퍼캐치를 했다. 1회초에만 두번 연속 2루타성 타구를 잡았다.

1사 1루서 최형우의 좌중간 큰 타구를 빠르게 뛰어가 잡았다. 1루주자 구자욱이 2루를 넘었다가 급하게 되돌아올 정도로 안타가 우중간을 뚫을 것 같았지만 박해민이 뛰어가자 오히려 쉽게 잡은 것처럼 보였다.

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다음 4번 르윈 디아즈도 최형우와 거의 비슷한 코스로 날렸다. 최형우는 워닝트랙 바로 앞의 잔디에서 잡혔는데 디아즈의 타구는 펜스까지 날아갔다. 다른 구장이면 모두 홈런이 되는 타구였다. 더 빠르게 뛰어간 박해민은 펜스 앞까지 가더니 약간 주춤했고 뛰어올라 펜스 상단으로 날아온 타구를 캐치했다. 정확한 타이밍에 점프해 잡아낸 것.

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초반 실점 위기를 박해민 덕분에 넘긴 LG는 4-1로 앞섰는데 7회초 위기가 왔다. 2점을 내주고 2사 3루의 동점 위기에 몰뎠다

그리고 구원 투수 배재준이 구자욱에게 큰 타구를 맞았다. 중견수를 넘어 2루타가 될 법한 타구였다.

13일 잠실야구장에서 열린 삼성과 LG의 경기, 1회초 2사 1루 LG 중견수 박해민이 삼성 디아즈의 타구를 잡아내고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.13/

LG 박해민이 1회초 디아즈의 큰 타구를 달려가 점프해 잡아내고 있다. SBS스포츠, Tving 화면 캡쳐

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그러나 또 박해민이 이를 잡아냈다. 맞자마자 곧바로 뒤쪽으로 빠르게 뛰었고 이전 디아즈 타구처럼 타이밍을 잴 시간도 없이 곧바로 점프해 펜스 앞에서 걷어냈다. 잡고 난 뒤 오른손을 불끈 쥐며 세리머니까지 하며 스스로도 꽤 만족한 플레이였음을 알렸다. 이 캐치로 1점차 리드를 지킨 LG는 8회말 터진 오지환의 쐐기 솔로포에 손주영의 데뷔 첫 세이브로 5대3 승리를 거두고 2위로 다시 올라섰다.

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세번의 슈퍼 캐치 중에 이번 캐치가 가장 중요한 순간이었기에 더욱 기억에 남았고 게다가 그 자리가 바로 파란색이 눈에 띄는 '도미노 피자' 광고판이어서 더욱 눈길을 끌었다.

박해민은 '도미노 피자'와 이미 좋은 인연이 있다. 지난해 8월 5일 잠실 두산전서 2회초 김재환의 홈런성 타구를 도미노피자 광고판을 밟고 뛰어올라가 잡아내는 슈퍼캐치를 했었다. 그리고 이틀 뒤 도미노 피자에서 직접 LG 구단에 피자 60판을 보내왔다. 박해민 덕분에 광고효과를 누렸다고 감사를 표한 것.

당시 도미노 피자는 "박해민 선수가 '도미노피자' 광고가 부착되어 있는 곳에서 좋은 플레이를 자주 보여주신 모습에 감사함을 느끼고, 또한 이러한 장면들이 노출됨에 따라 LG트윈스 팬 분들의 적극적인 관심에 힘입어 피자를 보내드리게 되었습니다. 앞으로도 많은 선수분들께서 저희 '도미노피자' 광고보드 앞에서 좋은 플레이를 해주셨으면 좋겠습니다"라고 입장을 전했었다.

박해민은 답례로 "'도미노피자'에서 응원의 의미로 보내주신 피자에 대해 감사드리고 앞으로도 그라운드에서 더욱 멋진 플레이로 '도미노피자'와 우리팬들에게 보답할수 있도록 하겠다"고 소감을 밝혔다.

박해민이 또 도미노 피자 광고판에서 슈퍼 캐치를 하며 도미노 피자와의 인연을 이어가게 됐다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com

LG 박해민이 1회초 최형우의 큰 타구를 달려가 잡아내고 있다. SBS스포츠, Tving 화면 캡쳐