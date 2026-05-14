'이혼설' 10기 옥순♥유현철, 결국 터졌다 "소송 생각·혼자 살고 싶어"

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[스포츠조선 정유나 기자] 한때 이혼설에 휩싸였던 '돌싱글즈' 유현철, '나는 솔로' 10기 옥순(김슬기) 부부가 재혼 가정의 현실적인 갈등을 고백했다.

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13일 tvN STORY '이호선 상담소' 측은 '각자의 자식을 데리고 재혼한 부부, 그런데 각자 아이를 두고 편 가르기를 하는 남편?! 위기의 재혼 부부를 위한 솔루션은'이라는 제목의 선공개 영상을 공개했다.

영상에는 재혼 3년 차 부부인 두 사람이 각자의 자녀와 함께 살아가며 겪는 고민을 솔직하게 털어놓는 모습이 담겼다. 10기 옥순과 유현철은 각각 아들 한 명, 딸 한 명을 둔 상태에서 재혼했다.

10기 옥순은 "남편이 제 아들과 안 친한 것 같다는 생각이 들 때가 많다"며 "그럴 때마다 남편은 '나는 원래 사람과 친해지는 데 시간이 걸린다'고 말하더라"고 고백했다.

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이어 유현철은 "아들이 10기 옥순에게 '엄마'라고 하는 걸 보고, 제 딸은 '엄마'라는 단어가 사무친다고 하더라"고 털어놔 안타까움을 자아냈다.

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이를 들은 이호선은 "지금 인생에서 가장 힘든 시기를 함께 지나고 있는 것 같다"고 말했다.

급기야 10기 옥순은 "이럴 거면 차라리 혼자 사는 게 낫겠다는 생각도 들었다"고 밝혔고, 유현철 역시 "저는 소송을 하려고 했다"고 말해 충격을 안겼다.

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영상 말미에는 눈물을 보이는 10기 옥순의 모습이 그려져 안타까움을 더했다.

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한편 유현철은 MBN '돌싱글즈3' 출연자로, 옥순은 '나는 솔로' 10기 출연자로 얼굴을 알렸다. 이후 각자 자녀를 둔 상황에서 2022년 공개 열애를 시작해 화제를 모았다. TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'을 통해 재혼 과정을 공개하기도. 하지만 지난해 돌연 상대의 SNS를 차단하고 저격 이슈까지 불거지며 이혼설이 터졌다.

그러나 최근 다시 함께한 일상을 공개하며 '럽스타그램'을 재개, 관계를 회복한 듯한 모습을 보여 눈길을 끌고 있다.

jyn2011@sportschosun.com