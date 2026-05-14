"친정이라 더 어색" 디아즈 발길질, 구자욱 레이저, 삼성 9연승 막아선 '박해민 수난시대'

13알 잠실 삼성전에서 팀의 3연패를 끊고, 삼성의 9연승을 저지한 박해민. 잠실=스포츠조선 정현석 기자 hschung@sportschosun.com

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[잠실=스포츠조선 정현석 기자]슈퍼캐치보다 더 힘든 게 사후 시선 처리였다.

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LG 트윈스 박해민이 눈부신 호수비로 '친정' 삼성의 9연승을 저지했다.

홈런보다 가치 있는 세차례의 눈부신 슈퍼캐치.

박해민은 13일 잠실야구장에서 열린 삼성 라이온즈전에서 1회 두차례, 7회 승부처에서 결정적인 점프 캐치 등 세차례 호수비로 5대3를 이끌었다. 리드오프로 나선 타석에서도 2타수2안타 1타점에 희생번트 두차례를 모두 성공시키며 크게 공헌했다. 박해민 덕분에 LG는 하루 만에 삼성을 끌어내리고 단독 2위로 복귀했다.

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1회초 삼성 첫 공격부터 '전 동료' 박해민은 야박하게 굴었다. 잠실 외야에 단단한 '통곡의 벽'을 세웠다.

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1사 후 구자욱이 우전안타로 출루했다. 3번 최형우가 138㎞ 초구 커터를 거침 없이 당겼다. 우중간으로 깊숙이 뻗어간 2루타성 타구. 하지만 어느새 박해민이 와 있었다. 펜스 앞에서 차단했다. 2루를 넘어갔던 1루주자 구자욱이 황급히 귀루했다.

13일 잠실야구장에서 열린 삼성과 LG의 경기, 1회초 2사 1루 LG 중견수 박해민이 삼성 디아즈의 타구를 잡아내고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.13/

13일 잠실야구장에서 열린 삼성과 LG의 경기, 1회초 2사 1루 LG 중견수 박해민이 삼성 디아즈의 타구를 호수비로 잡아낸 뒤 더그아웃으로 향하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.13/

4번 디아즈는 더 아쉬웠다. 톨허스트의 3구째 커브를 강하게 당겼다.

최형우와 똑같은 코스, 똑같은 궤적으로 그리며 비행을 시작했다. 비거리가 최형우 타석보다 5m 정도 길어 펜스 직격 타구.

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하지만 이번에도 박해민이 나타났다. 번개처럼 뛰어올라 펜스 앞에서 캐치한 뒤 쓰러졌다. 환상의 2타자 연속 호수비.

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1회초 잇단 호수비에 신바람이 난 박해민은 숨돌릴 새 없이 톱타자로 타석에 섰지만 선두타자 안타로 물꼬를 텄다. 1루에 도착하자마자 디아즈로부터 원망 섞인 한소리를 듣고 빙긋 웃었다. "그거 왜 잡느냐며 차길래 그냥 웃으며 넘겼다"며 웃었다. 그나마 덜 친한 디아즈라 큰 무리 없이 상황 종료.

박해민은 천성호의 2루타 때 홈을 밟아 선취득점을 올렸다. 2회에는 3-0을 만드는 적시타까지 쳤다.

3연패로 침체돼 있던 LG. 박해민의 호수비가 아니었다면 8연승 삼성의 기세가 초반부터 활활 타오를 뻔 했다.

13일 잠실야구장에서 열린 삼성과 LG의 경기, 7회초 2사 3루 박해민이 구자욱의 타구를 잡아내고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.13/

13일 잠실야구장에서 열린 삼성과 LG의 경기, 7회초 2사 3루 구자욱이 자신의 타구를 잡아낸 박해민의 호수비에 허탈한 미소를 짓고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.13/

박해민의 호수비는 4-3 1점 차로 앞선 7회 2사 3루에서 또 한번 터져나왔다. 구자욱의 중월 펜스 직격 타구를 박해민이 자신 때문에 유명해진 '피자 존'에서 놀라운 점프 캐치로 또 한번 잡아냈다. 동점을 온 몸으로 막은 슈퍼캐치. 잡아낸 뒤 박해민은 오른주먹을 불끈 쥐며 LG 홈팬들의 환호에 답했다.

하지만 절친 후배 구자욱은 정반대였다. 치는 순간 동점 적시타임을 느끼며 환호했던 전율이 고스란히 큰 실망감으로 밀려왔다.

웃어도 웃는게 아닌 묘하게 야속한 표정으로 계속 넓은 외야의 박해민 선배를 응시했다.

박해민은 "제가 들어올 때까지 계속 쳐다보고 있길래 일단 외면했다. 보기가 좀 민망해서 일단, 외면했는데, 그 다음에 공수 교대할 때 계속 쳐다보면서 들어가길래 그냥 고개만 숙여줬다"고 말했다.

너무 친한 선수가 많은 친정 삼성에 여러차례 비수를 꽂은 호수비. 이제 대전을 넘어 대구 맛집도 못가게 생겼다.

박해민은 "제가 가장 잘 할 수 있는 부분이 이거(수비)다 보니까 타 팀 선수가 원망한다고 해서 저희 팀 투수가 던진 공을 안 잡을 수는 없는 것"이라며 "오늘 같은 경우는 친정 팀이었고, 또 친한 선수들이 많다 보니까 그런 데서 조금 더 어색한 기운을 느꼈던 것 같다"며 살짝 미안함을 표했다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com