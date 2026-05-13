한혜진, 60kg 고백 후 폭풍 오열..."30년 모델 했으면 쪄도된다고 응원"

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[스포츠조선 정안지 기자] 모델 한혜진이 몸무게 60kg을 처음으로 공개한 뒤 쏟아진 반응에 눈물을 흘렸다고 고백했다.

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13일 유튜브 채널 '한혜진 Han Hye Jin'에는 "밥 친구, 설거지 친구를 준비해 보았습니다"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 한혜진은 풍자의 다이어트 성공 이야기를 나누던 중 "캠핑 편 댓글을 보고 계속 울었다"라고 말해 궁금증을 자아냈다.

그는 "당시 처음으로 몸무게 60kg 찍은 걸 고백했는데, 사람들이 훨씬 보기 좋다고 하더라"면서 "'30년 모델 했으면 이제는 좀 쪄도 된다'고 하더라"면서 많은 이들의 응원에 위안받은 사실을 밝혔다.

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최근 다이어트를 시작했다는 한혜진은 "요즘 테니스를 시작했다. 테니스장까지 걸어서 6km다. 왕복 12km를 걷고, 한 시간 동안 서서 테니스 친다. 총 3시간이다"라면서 "땀, 지방 다 빠졌다. 독소가 쫙 배출됐다"라고 말했다. 이를 들은 풍자는 "눈에는 독기가 있다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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한혜진은 "곧 여름이고, 5월은 행사의 계절이다. 패션계 협찬 옷은 3월에 한여름 옷이 다 깔렸다"라면서 "샘플이 엄청 작다. XS이다. 컬렉션 샘플은 너무 작아서 안 들어간다. 협찬 옷 입으려면 살 빼야 한다"라면서 운동을 시작한 이유를 밝혔다. 그러면서 한혜진은 "스타일리스트가 옷 갖고 왔는데 옷 안 맞으면 스트레스받는다"라고 털어놨다.

이때 엄지윤은 "4개월 후에 한 여름에 비키니로 콘텐츠 어떠냐"라고 제안했고, 풍자는 "그런 소리 하지 마라"고 말렸다. 그러나 한혜진은 "비키니 입고 오디오만 내보내자"라며 솔직한 표정을 지어 눈길을 끌었다.

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anjee85@sportschosun.com