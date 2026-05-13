'퇴출 1순위 바뀌나' 2아웃 잡고 9실점 최악, 2회부터 경기 포기인가[수원 리포트]

(수원=연합뉴스) 홍기원 기자 = 13일 경기도 수원케이티위즈파크에서 열린 2026 KBO리그 프로야구 SSG 랜더스와 kt wiz의 경기. 1회말 SSG 선발투수 타게다가 역투하고 있다. 2026.5.13

Advertisement

Advertisement

[수원=스포츠조선 나유리 기자]SSG 랜더스의 아시아쿼터 투수 타케다 쇼타가 또다시 대량 실점을 했다. 2경기에서 15실점이다.

Advertisement

타케다는 13일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT 위즈와의 원정 경기에 선발 투수로 등판해 3이닝 9안타(1홈런) 4탈삼진 4볼넷 9실점을 기록했다.

1회는 깔끔하게 마쳤다. 1회말 최원준~김상수~김현수로 이어지는 상위 타순 타자들을 커브와 직구로 범타 유도에 성공하며 삼자범퇴로 끝냈다.

타케다는 2회에도 2아웃까지 잘 잡았다. 선두타자 샘 힐리어드를 헛스윙 삼진 처리한 후 김민혁에게 볼넷을 내줬지만, 장성우를 스탠딩 삼진으로 잡았다.

Advertisement

근데 그 이후가 문제였다. 허경민에게 첫 안타를 허용하며 주자가 쌓이더니 1,2루 상황에서 유준규에게 1타점 중전 적시타를 맞았다.

Advertisement

그리고 정신없이 실점이 이어졌다. 이강민의 단타로 다시 만루. 최원준의 타구가 2루수와 우익수 사이에 떨어지는 안타가 되면서 주자 2명이 홈으로 들어왔다.

타케다는 계속해서 흔들렸다. 김상수와의 승부에서도 제구가 안되면서 볼넷을 내줬고, 김현수에게 우중간에 떨어지는 싹쓸이 3타점 적시 2루타를 내줬다. 여기에 힐리어드에게 쐐기 투런 홈런까지 얻어맞았다. 2아웃을 잡은 이후 8실점이다.

Advertisement

SSG는 불펜 투수들이 몸을 풀기 시작했지만 곧장 투수를 교체하지는 않았다. 이제 겨우 2회에 불과했기 때문에 불펜 출혈을 고려한 것으로 보인다.

Advertisement

타케다는 2회에만 두번째 상대한 장성우에게 2B2S에서 ABS가 도와주는 삼진을 잡아내면서 힘겹게 이닝을 끝냈다.

타케다는 3회에도 마운드에 올라왔지만, 이번에도 2아웃을 잡고 나서 볼넷과 피안타로 추가 실점을 허용했다. 실점 이후에도 또 볼넷을 내주며 2사 만루에 몰렸고, 3회말에 스코어는 1-9로 기울어졌다. 가까스로 3회를 마쳤을때 타케다의 투구수는 이미 91구였다.

타케다는 시즌 개막 후 3경기에서 3연패를 기록한 후 4월 25일 KT를 상대로 5이닝 무실점 호투하며 시즌 첫승을 거뒀다. 이후 다음 경기에서도 롯데 자이언츠를 상대로 5⅓이닝 1실점 준수한 투구를 펼치며 살아났다는 평가를 받았지만, 지난 7일 NC 다이노스전에서 4⅓이닝 7실점 난조를 보인 후 이날 KT를 상대로 또다시 대량 실점을 했다.

수비 도움이나 ABS 존 적응, KBO리그 타자 상대 등 적응할 시간이 필요했던 것도 맞지만 지금처럼 투구가 이어진다면, 팀 입장에서도 굳이 이 선수를 기용할 명분이 사라진다. 차라리 국내 젊은 투수들에게 기회를 주는 게 나을 수도 있다.

아시아쿼터는 규정상 시즌 중 한번만 교체할 수 있기 때문에 모든 구단들이 교체에 신중한 상황이지만, 타케다는 다시 위기에 몰렸다.

수원=나유리 기자 youll@sportschosun.com