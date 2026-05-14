김강우♥한혜진 친언니, 미공개 결혼식 영상..역대급 신부 비주얼 "10kg밖에 안 늘었어"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 김강우가 아내와 함께 결혼식 DVD를 보며 추억에 잠겼다.

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13일 김강우의 유튜브 채널에는 '미공개 결혼식 DVD 최초 공개!'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 김강우는 집 정리를 하던 중 우연히 결혼식 DVD를 발견했고, 아내와 함께 영상을 감상했다. 결혼식 당시를 떠올리던 그는 "진짜 더웠다"고 회상했고, 아내는 "결혼식 날 1kg이 빠졌다"고 털어놨다.

당시 스튜디오 촬영을 따로 하지 않았다는 김강우와 아내는 "둘 다 사진 찍는 걸 별로 좋아하지 않아서 남아 있는 거라고는 이거 딱 하나다"라고 말했다.

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이어 드레스를 입은 아내의 모습이 화면에 등장하자 김강우는 "한무영 예뻤네"라며 감탄했다. 배우 한혜진의 친언니인 김강우의 아내는 동생 못지않은 뛰어난 미모를 자랑해 눈길을 끌었다. 이에 아내는 "얼굴이 화끈대네. 창피하다"라며 수줍어했다.

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또 폐백 장면에서는 김강우가 아내를 업는 모습도 공개됐다. 이를 본 김강우는 "저 때는 가벼웠다. 지금 어부바 한번 해줄까?"라며 농담했고, 아내는 거부하면서도 "10kg밖에 안 늘었다"고 밝혔다.

이어 아내가 돈봉투를 받고 환하게 웃는 모습이 나오자 김강우는 "돈 주니까 제일 좋아한다"며 웃음을 터뜨렸다. 또 화면 속 아버지의 모습을 바라보며 "내가 점점 아버지 얼굴을 닮아간다"고 말했다.

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김강우는 "저렇게 해서 아이들이 태어났다. 우리도 언젠가는 아이들 저렇게 장가보내겠네. 진짜 세월이 빠르다"며 뭉클한 마음을 드러냈다.

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한편 김강우는 2010년 배우 한혜진의 친언니 한무영 씨와 7년 열애 끝에 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다.