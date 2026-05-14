풍자 32kg 감량 후 "한혜진 무너뜨리기" 선언…옆에서도 자신감 폭발

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[스포츠조선 정안지 기자] 모델 한혜진이 32kg 감량한 성공한 풍자의 확 달라진 모습에 놀랐다. 풍자는 "한혜진을 따라잡겠다"라고 선언해 눈길을 끌었다.

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13일 유튜브 채널 '한혜진 Han Hye Jin'에는 "밥 친구, 설거지 친구를 준비해 보았습니다!"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 한혜진은 풍자를 보자마자 "얼굴 보니까 유지 잘하고 있는 거 같다"라고 달라진 외모를 언급했다.

최근 32kg 감량에 성공한 풍자는 "우리 캠핑장에서 촬영했을 때보다 2kg 더 빠졌다"라고 했고, 한혜진은 "미쳤냐"라면서 놀랐다. 엄지윤도 "언니 이러다가 이제 진짜 홀쭉이 되겠다"고 했지만, 풍자는 "그 정도는 안 된다"고 말했다.

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이어 풍자는 "워너비 몸매는 한혜진이다. 한혜진 무너뜨리려고 한다"라며 "1차 목표는 엄지윤 따라잡고 그다음에 한혜진 따라잡을 거다"라고 말해 눈길을 끌었다.

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체중 감량 후 달라진 변화에 대해서도 이야기가 이어졌다. 풍자는 "살이 빠지니까 몸에 멍이 왜 이렇게 많이 드냐"라고 물었고, 한혜진은 "뼈랑 가까우니까 그렇다. 나도 이렇게 살찌기 전에는 멍을 달고 살았다"라고 공감했다.

이를 들은 풍자는 "얼마나 쪘다고 그러냐. 그래도 요즘 빠졌다"라면서 "캠핑장에서 봤을 때는 '혜진 언니가 이제 놨구나. 이제 후배들 양성에 조금 힘쓰려고 하는구나' 생각이 들었다"라며 장난을 쳐 웃음을 안겼다.

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엄지윤 역시 "나도 헬스 PT 시작했다. 두 번 했다"라면서 "4개월 뒤에 한 여름에 비키니 콘텐츠 어떠냐"라고 제안했다.

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풍자는 "그런 이야기 하지 마라"고 거절했지만, 솔깃한 표정의 한혜진은 "비키니 입고 오디오만 내보내는 거 어떠냐"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다. 그러자 풍자는 "그럴 거면 안방 들어가서 속옷만 입고 방송해도 되는 거 아니냐. 나 가능하다"라고 말해 폭소를 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com