"무안타? 골글급 수비!" 美도 인정! 김하성 복귀전 침묵에도 ATL가 반색한 이유

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[스포츠조선 박상경 기자] 야수 평가 지표에서 타격은 큰 부분을 차지한다. 하지만 예외인 포지션도 몇 군데 있다. 그 중 하나가 유격수다. 각 루를 지키는 선수들이 미처 커버하지 못하는 공간을 종횡무진하면서 안타를 막아내야 하는 극한직업이다. 수비 부담이 워낙 크다 보니 공격 지표에 대한 평가는 상대적으로 줄어드는 경향이 있다.

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부상을 털고 복귀한 김하성을 향한 애틀랜타 브레이브스의 시선도 비슷해 보인다. 미국 스포츠일러스트레이티드(SI)는 13일(한국시각) '김하성이 복귀전부터 골드 글러브급 수비를 펼쳤다'고 전했다. 매체는 '김하성은 메이저리그 복귀전에서 무안타 1볼넷에 그쳤다. 하지만 각 이닝 초반을 살펴보면 그의 복귀가 (애틀랜타에) 얼마나 큰 영향을 미쳤는 지 알 수 있다'고 덧붙였다.

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SI가 주목한 건 수비였다. 매체는 '김하성은 알렉스 브레그먼이 날린 102마일(약 162㎞) 타구를 깔끔하게 잡아냈고, 4회초엔 모이세스 발레스테로스가 친 107마일(약 172㎞) 땅볼도 더블 플레이로 연결했다'며 '마치 부드러운 분쇄기처럼 그들을 다뤘다는 게 정말 놀라운 부분'이라고 칭찬했다.

애틀랜타의 월트 와이스 감독 역시 "타구를 향해 돌진하는 모습이 인상적이었고, 까다로운 바운드도 잘 대응했다"며 "우리는 그가 과거에 골드 글러브 유격수로 활약하는 모습을 본 바 있다"고 말했다.

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애틀랜타는 지난해 9월 탬파베이 레이스에 웨이버 클레임을 걸어 김하성을 영입했다. 시즌 내내 계속됐던 유격수 포지션 불안 해소를 위한 대책이었다. 김하성은 빠르게 주전으로 자리 잡으며 애틀랜타 내야진 안정에 기여했고, 애틀랜타는 시즌 뒤 FA로 풀린 그에게 1년 총액 2000만달러 계약을 내놓았다.

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김하성의 복귀는 애틀랜타에 시너지를 내는 모양새. SI는 '좋은 타격감을 유지하던 마우리시오 듀본은 좌익수로 기회를 얻었다. 애틀랜타가 그의 다재다능한 능력을 활용할 수 있는 또 다른 기회였다'고 전했다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com