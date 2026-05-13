"토트넘 망쳤지만 돈은 벌어야지" 포스텍 VS 프랭크, 라이벌 중계사서 월드컵 해설

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[스포츠조선 윤진만 기자]토트넘 홋스퍼를 망친 두 '주범', 엔제 포스테코글루 전 토트넘 홋스퍼 감독과 토마스 프랭크 전 토트넘 감독이 이번 여름 나란히 2026년 북중미월드컵 해설위원으로 활동할 예정이다.

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영국 일간 '가디언'은 12일(한국시각) 포스테코글루 감독과 프랭크 감독이 각각 영국 방송사 'ITV'와 공영방송 'BBC'에서 월드컵 해설을 맡는다고 단독 보도했다.

프랭크 감독은 지난 2월 토트넘에서 성적 부진으로 경질된 후 공식 석상에 모습을 드러내지 않았다.

브렌트포드에서 7년간 성공적인 경력을 쌓은 프랭크 감독은 토트넘에서 38경기를 지휘해 단 13승만을 거뒀다. 승률 34.2%는 토트넘 역대 정식 감독 중 최저 기록에 해당한다.

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2024~2025시즌 손흥민(LA FC)와 함께 토트넘에서 유럽유로파리그 우승을 차지한 포스테코글루 감독은 시즌 후 토트넘을 떠났다. 올 시즌 초 노팅엄포레스트 지휘봉을 잡았으나 부임 39일만인 10월 경질됐다.

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토트넘은 포스테코글루 감독이 마지막으로 이끈 2024~2025시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 17위라는 최악의 성적표를 받아들었다.

반등을 위해 선임한 프랭크 감독은 포스테코글루 감독보다 암울한 모습을 보였고, 토트넘은 프랭크 감독, 이고르 투도르 임시감독을 거쳐 현재 로베르토 데 제르비 감독에 이르면서 올 시즌 17위로 2년 연속 강등 싸움 중이다.

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최근 3경기 연속 무패(2승 1무)로 간신히 강등권에서 탈출했다. 2경기를 남겨두고 승점 38점으로 18위인 웨스트햄(승점 36)에 승점 2점 앞섰다.

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이에 이번 여름 월드컵에서 포스테코글루 감독과 프랭크 감독의 방송 출연은 토트넘 팬의 큰 관심을 불러일으킬 것으로 보인다.

'BBC'는 분석가로 활동할 프랭크 감독을 비롯해 '맨유 레전드' 웨인 루니, 조 하트, 앨런 시어러, 올리비에 지루 등을 전면에 내세운다.

'ITV'는 게리 네빌, 이언 라이트, 로이 킨, 앤드로스 타운센트 등이 패널로 함께한다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com