'돌싱' 서인영, 핑크빛 열애 중♥...깜짝 고백 "항상 현재 진행형"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 서인영이 연애 강의 도중 현재 열애 중이라는 사실을 깜짝 공개했다.

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13일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '남자가 한 번도 끊긴 적이 없다는 연애고수 서인영의 연애 비법 (+모태 솔로 찰스엔터)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 서인영은 자신을 '연애 타짜'라고 소개하며, 모태 솔로 유튜버 찰스엔터를 수강생으로 맞았다. 이어 "영상을 봤는데 진짜 연애를 한 번도 한 적이 없냐. 모태 솔로냐"라고 질문했다.

이에 찰스엔터가 "진짜다"라고 답하자, 서인영은 "왜 그러는 거냐. 나는 세상에서 모태 솔로가 제일 이해가 안 간다. 나는 초등학생 때부터 연애를 쉰 적이 없다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.

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이를 들은 찰스엔터는 "그러면 지금 현재도?"라고 물었고, 서인영은 "당연하다"며 현재 열애 중임을 솔직하게 털어놨다. 그러면서 "나는 항상 현재 진행형이다. (연애를) 쉰 적이 없다"고 강조했다.

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이날 서인영은 자신만의 연애 꿀팁도 아낌없이 공개했다. '남자 말을 경청해라', '절대 눈을 피하지 마라', '거울 보며 웃는 연습을 해라', '소개팅 자리, 조명 확인하기', '목선, 향수 활용하기'등 다양한 노하우를 전수했다. 이어 "우리가 전지현, 한가인이 아니지 않냐. 그러니까 우리는 두 배 세 배 네 배 더 열심히 해야 한다"고 말했다.

또한 자신감이 부족하다는 찰스엔터에게 진심 어린 조언도 건넸다. 서인영은 "인생에 뭐 있냐. 오늘이 제일 젊은 날이다. 이렇게도 해보고 저렇게도 해보고 사는 거다"라며 "이 인생이 아깝지 않냐. 하루하루가 아깝다. 못한다고 하지 마라. 인생에는 못하는 게 절대 없다. 모든 건 경험에서 우러나온다. 많이 한 나도 실패했다. 아끼다 똥 된다"며 솔직한 연애 철학을 전했다.

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한편 서인영은 2023년 비연예인 사업가와 결혼했지만 이듬해 이혼했다.