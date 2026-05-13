유혜정, 이혼 후 옷가게 운영+딸 돌변에 마음고생 "하늘 무너지는 느낌" ('바디')

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 유혜정이 이혼 후 겪었던 아픔을 털어놨다.

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11일 방송된 MBN '바디인사이트'에는 유혜정 모녀가 출연했다.

유혜정은 이혼 후 15년간 옷 가게를 운영했다면서 "힘든 일이 진짜 많았다"라고 지난 날을 떠올렸다. 이어 "이혼했을 당시 딸은 7살 너무 어린 나이였고 저도 처음 겪는 일이라 감당이 안 됐다. 딸이 힘들까 봐 걱정이 많았다"라고 말했다.

그러자 딸은 "그땐 심각하게 여기지 않았던 것 같다. 엄마, 아빠가 제게 너무 잘해줘서 좀 떨어져 계신 줄 알았다. 그래서 두 분께 감사하다"라며 성숙한 모습을 보였다.

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유혜정은 "딸은 덤덤하게 말하지만 저는 느껴지는 게 있었다. 딸이 밝지만은 않았다. 어느날 선생님에게 연락이 왔는데, 딸이 친구들과 못 어울리고 힘들어한다고 했다. 하늘이 무너지는 느낌이었다"라고 말했다.

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이후 유혜정은 무작정 학부모 모임을 찾아가 학부모들과 친해지기 위해 노력했다고. 그는 "내가 학부모들 사이에 앉아 있는 시간이 길어질수록, 딸이 친구들과 잘 어울릴 수 있을 거라 생각했다"라고 말했다.

한편 유혜정은 1999년 야구 선수 서용빈과 결혼, 이듬해 딸을 출산했지만 2007년 이혼했다.

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joyjoy90@sportschosun.com