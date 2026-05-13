'태국왕자'였는데…2PM 닉쿤, 후덕해진 충격 근황 "세월이 야속해"

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[스포츠조선 이우주 기자] 2PM 닉쿤의 후덕해진 모습에 팬들도 깜짝 놀랐다.

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최근 2PM 공식 유튜브 채널에서는 '오후 셋이 한집살이!? 오디오 빈틈없는 숙소 생활기'라는 제목의 영상이 게재됐다.

제작진은 데뷔 18년 차인 장우영, 준케이, 닉쿤에게 숙소살이를 제안하기 위해 숙소로 불렀다. 가장 먼저 숙소에 들어온 닉쿤은 후드티에 모자로 편안한 차림으로 등장했다.

이어 등장한 준케이는 코트 차림으로 꾸미고 등장했다. 준케이는 평소에도 철저한 관리를 통해 아이돌 비주얼을 유지 중이라고. 준케이는 광각 화면에서는 얼굴이 부하게 나온다며 걱정하고, 멤버들에게 맛있는 다이어트 식단을 추천해주기도 했다.

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닉쿤의 모습은 이런 준케이의 모습과 더욱 대비됐다. 영상이 공개된 후 무엇보다 눈에 띄었던 건 닉쿤의 달라진 모습. '태국 왕자' 닉네임 다운 비주얼을 자랑했던 닉쿤은 후덕한 모습으로 팬들을 놀라게 했다.

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닉쿤의 근황은 '태국 왕자가 추억 속으로 사라졌다'는 내용과 함께 온라인 커뮤니티에서도 퍼졌고, 네티즌들 역시 "세월은 어쩔 수 없다", "역시 다이어트가 최고의 성형", "진짜 닉쿤 맞냐" 등의 반응을 보이며 놀랐다.

한편, 닉쿤이 속한 그룹 2PM은 오는 8월 8~9일 인천 영종도 인스파이어 아레나에서 6인 완전체 단독 콘서트 '더 리턴'을 개최한다.

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wjlee@sportschosun.com