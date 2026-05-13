'폐섬유증 투병' 유열 "체중 41kg에 연명 치료 논의, 폐이식 수술도 무산" ('유퀴즈')

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[스포츠조선 이우주 기자] tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 '인생 이모작' 특집이 펼쳐진다.

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오늘(13일) 저녁 8시 45분 방송되는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭(연출 허강석 김지영, 작가 이언주)' 343회에는 기후경제학자 홍종호 교수와 3년 만에 아시아 챔피언이 되어 돌아온 의사 복서 서려경, 은퇴 후 한 달에 월 천만 원을 버는 김민식 PD 그리고 건강하게 다시 돌아온 우리들의 영원한 청춘 발라더 가수 유열이 출연한다.

'지구가 끓으면 경제부터 증발한다'고 밝힌 기후경제학자 홍종호 교수가 '유 퀴즈'에 출연한다. 올봄에도 종잡을 수 없는 이상 기후 현상이 나타나고 있는 가운데, 기후와 경제의 관계를 연구하는 홍 교수의 이야기에 이목이 집중된다. 특히 그는 "앞으로는 날씨가 변동성을 키우며 더워질 것"이라고 예측했던 40년 전 전망이 실제 현실로 나타나고 있다고 짚으며 놀라움을 안긴다. 역사상 가장 더웠던 시기로 꼽히는 최근 3년과 비교해 올여름 전망은 물론, 지구온난화로 인해 한국이 직면할 경제적 위기까지 전하며 경각심을 더한다. 특히 삼겹살, 커피, 라면까지 사라질 수 있다는 그의 이야기에 라면 마니아 유재석의 반응도 관심을 모은다. 기후 위기로 변화하는 부동산 시장은 물론, 전기가 화폐가 되는 시대가 올 수 있다는 전망까지 공개될 예정. 기후 위기 시대에 우리가 대처해야 할 자세를 이날 방송에서 모두 들어볼 수 있다.

3년 만에 '유 퀴즈'를 다시 찾은 의사 복서 서려경이 취미로 복싱을 시작했다가 아시아 챔피언까지 오른 근황을 공개한다. 펠로우에서 의대 교수로, 한국 챔피언에서 아시아 챔피언으로 성장하며 또 한 번 역사를 써 내려가고 있는 서려경은 치열했던 아시아 챔피언 도전기와 세계 랭킹 5위에 오른 비하인드를 전한다. 눈이 찢어지는 혈투 끝에 챔피언 벨트를 거머쥔 순간부터 참았던 눈물을 터뜨렸던 속마음도 털어놓을 예정. 10년 차 소아과 의사로 신생아 중환자실에서 근무 중인 서려경은 의사와 복싱을 병행하는 치열한 일상도 함께 전한다. 새벽 5시부터 저녁까지 이어지는 훈련 루틴은 물론, 코치의 이야기 역시 흥미를 더할 예정. 세계 챔피언이라는 다음 목표를 향한 뜨거운 각오까지 본 방송에서 만나본다.

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시트콤 '뉴 논스톱'과 드라마 '내조의 여왕'을 연출한 김민식 PD가 은퇴 후 한 달에 월 천만 원을 버는 '월천거사' 라이프를 공개한다. 과거 '내조의 여왕'에 특별 출연했던 유재석은 김민식 PD의 등장에 더욱 반가움을 감추지 못했다는 후문. 김민식 PD는 2020년 MBC 퇴사 후 자신만의 노후 설계를 완성한 스토리와 함께 연금으로 술을 사는 '연금술사' 면모를 공개해 이목을 집중시킨다. 특히 어떻게 월 천만 원의 수익을 만들게 됐는지 그 비결에도 관심이 쏠린다. 20대부터 시작한 절약과 저축 습관, 철저한 자기 객관화 속에 노후를 내다보는 생활 철학을 바탕으로 지금의 '월천거사'가 되기까지의 여정도 함께 공개된다.

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외국계 회사 영업사원을 거쳐 영어책 한 권을 통째로 외우고 통번역사로 일했던 이야기는 물론, 얼떨결에(?) MBC PD가 된 사연도 흥미를 더할 예정이다. 실패했던 부동산 투자 경험은 물론, PD 시절 나선 진로 특강에서 "나영석, 김태호 PD보다 잘 나가요?"라는 학생들의 질문 폭격에 내놓은 뜻밖의 답변도 들어볼 수 있다. 목돈이 생길 때마다 "그 돈 나 주라"라며 30년 후의 자신과 대화하는 특별한 습관과 함께, 2030부터 4050까지 연령대별 은퇴 준비 꿀팁과 인생 이모작을 위한 김민식 PD만의 현실 조언도 공개된다. 유재석조차 "스스로를 돌아보게 한다"고 감탄한 김민식 PD의 특별한 노후 전략은 본 방송에서 모두 만나볼 수 있다.

'다큐 3일'과 함께 건강하게 돌아온 '영원한 청춘 발라더' 가수 유열이 유재석과 만나 근황을 공개한다. "새롭다"는 말로 입을 연 그는 7년간의 폐섬유증 투병으로 죽음의 문턱까지 다녀온 이야기와 함께 회복 과정을 공개한다. 폐섬유증 중에서도 1% 정도에 해당하는 희귀 질환을 앓았다는 유열은 체중이 41kg까지 감소하고 심박수가 190까지 치솟는 위중한 상황 속에서 연명 치료까지 논의해야 했던 투병 과정을 전한다. 폐이식 수술이 두 차례나 무산되는 절망 속에서 어머니의 부고까지 접했던 3일간의 이야기와 죽음의 문턱 앞에서 필담으로 전한 유언장을 공개하며 유재석은 물론, 시청자들의 마음까지 먹먹하게 만든다.

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작지만 단단했던 어머니에 대한 기억은 물론, 투병 내내 곁을 지켜준 가족 이야기 역시 깊은 울림을 전한다. 유열은 밤낮으로 기도한 아내를 향한 고마움과 함께 당시 12세였던 늦둥이 아들과의 사연을 전하며 눈시울을 붉히기도 한다. 특히 아들과 함께하는 소박한 일상을 "내 차지예요"라고 말하는 장면으로 감동을 전할 예정이다. 1986년 대학가요제로 데뷔해 올해로 40주년을 맞은 유열의 음악 인생도 만나볼 수 있다. 이수만, 이문세와 활동했던 '마삼 트리오' 시절 이야기, 영화로도 제작된 '유열의 음악앨범' DJ 활동 비하인드, '다큐 3일' 내레이션 복귀 후 펑펑 울었던 사연도 공개된다. 이식받은 폐로 다시 부르는 '지금 그대로의 모습으로' 라이브 무대 역시 감동을 전할 예정이다.

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tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 매주 수요일 저녁 8시 45분에 방송된다.

wjlee@sportschosun.com