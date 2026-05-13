7연승→7연패→8연승 일부러 이러는 건가요? 삼성발 태풍, 야구판 제대로 뒤흔든다

12일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 승리한 삼성 선수들이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 김용 기자] 삼성발 태풍, 대혼돈에 빠진 1위 경쟁.

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전혀 예상하지 못한 시나리오였다. 그만큼 연승의 기세는 대단하다. 판을 완전히 뒤흔들 수 있다.

삼성 라이온즈가 무섭다. 파죽의 8연승. 질 것 같지 않다. 안 그래도 잘 나가는데, 이 타이밍에 구자욱과 이재현까지 돌아왔다. 김영웅의 햄스트링 부상 재발 악재가 있었지만, 전병우가 미친 활약을 해준다. 뭔가 착착 맞아들어가는 느낌이다.

14승1무14패 정확히 5할 승률에서, 단숨에 +8개 마진을 만들어냈다. 4월18일까지 7연승해 1위에 올랐다. 그 팀이 4월26일까지 7연패를 해버렸다. 벌어놓은 게 있어 그래도 중상위권에서 버텼다. 그러더니 다시 8연승이다.

10일 서울 고척스카이돔에서 열린 KT 위즈와 키움 히어로즈의 경기. KT 이강철 감독이 경기를 지켜보고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.10

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그 사이 잘 나가던 KT 위즈와 LG 트윈스가 주춤하다. KT는 최근 5경기 1승1무3패다. 12일 SSG 랜더스전에 패하며 2연패에 빠졌다. LG는 삼성이 12일 이겨버렸다. LG도 3연패. 최근 5경기 1승4패다.

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범위를 최근 10경기로 늘려봐도 KT와 LG가 힘을 못 내고 있다는 걸 알 수 있다. KT 4승1무5패, LG 5승5패다. 긴 시즌을 치르면 어떤 강팀이라도 부침이 있기 마련. 1년 내내 잘 나갈 수만은 없다. 그 틈을 파고들어 경쟁하는 게 강팀의 조건인데, 삼성이 이를 잘 보여주고 있다.

아직은 KT 1위. 하지만 삼성이 2위로 치고 올라왔다. LG가 3위다. KT와 삼성 1경기, 삼성과 LG 반 경기 차이다. 안 그래도 전력상 우승을 다툴 가장 강력한 후보들로 평가를 받았었다. 그 팀들이 당분간 치열한 경쟁을 할 조짐이다.

12일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 패한 LG 선수들이 아쉬워하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.12/

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KT는 강력한 선발진이 강점이었는데 소형준이 어깨 부상으로 빠진 게 아쉽다. LG도 치리노스의 부상, 부진이 뼈아프다. 유영찬 이탈로 뒷문도 불안하다. 원인 없는 결과는 없다.

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삼성도 주축 선수들의 부상으로 하락세를 타다, 그 악재를 이겨내니 올라온다. 여기에 장찬희, 전병우 등 깜짝 스타들이 나와 팀 분위기가 더 산다. 그렇다고 방심은 금물. 불펜이 무너지면 큰일이다. 수 년째 롤러코스터 행보를 보이는 팀 컬러도 극복해야 한다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com